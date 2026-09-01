Max Verstappen beim Italien-GP in Monza: Grösste Überraschung des Jahres?

Alle reden vor dem Traditions-GP von Italien davon, ob Ferrari mit stärkerem Motor Mercedes nun auf Augenhöhe begegnet in Sachen Leistung oder ob Lando Norris mit McLaren gar der dritte Sieg in Folge gelingt, nach Ungarn und den Niederlanden.

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Von Max Verstappen wird vor dem traditionsreichen WM-Lauf in Norditalien weniger gesprochen, und der frühere GP-Fahrer Christijan Albers hält das für einen Fehler.

Der heute 47-jährige Albers, von 2005 bis 2007 in der Königsklasse am Start, sagt in einem Podcast des Telegraaf: «Grundsätzlich ist es kaum vorherzusagen, wie das GP-Wochenende von Italien verlaufen wird.»

Christijan Albers in Monaco mit Teamchef Toto Wolff Foto: XPB Christijan Albers in Monaco mit Teamchef Toto Wolff © XPB

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«Aber für mich steht fest, dass Red Bull Racing mit Max da mitmischen kann. Sie sind auf Strecken mit wenig Abtrieb verflixt stark.»

Thema der Woche Ferrari-Zoff mit Hamilton und Leclerc: Jetzt ist Teamchef Vasseur gefordert Ferrari ging beim Grossen Preis der Niederlande leer aus: Lewis Hamilton Vierter, Charles Leclerc Fünfter. Nachher waren beide Piloten sauer, und Teamchef Fred Vasseur geriet in Erklärungsnot. Weiterlesen TV-Programm Live Monza: 1. Freies Training FIA Formula One World Championship 04.09.2026 - 12:15

Tatsächlich musste sich Max auf dem Circuit de Spa-Francorchamps nur Kimi Antonelli beugen. Das ist auch Albers aufgefallen: «Der Wagen von Max ist auf den Geraden schnell, also traue ich ihnen zu, dass sie in Italien konkurrenzfähig sein werden.»

«Ich glaube, dass Max in Monza eine der grossen Überraschungen der Saison 2026 gelingen kann. Danach wird es für Verstappen schwieriger, da läuft es aus meiner Sicht eher auf ein Duell zwischen Kimi Antonelli im Mercedes und Lando Norris im McLaren hinaus.»

«Max hat aus meiner Sicht in Monza auch deshalb gute Chancen, weil Antonelli seine Strafversetzung wegen des Einbaus neuer Motorteile absitzen muss.»

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