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Fans hoffen, FIA-Chef Sulayem: «Neue Motoren einfacher, leichter, lauter»

FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem macht Ernst: Der arabische Präsident des Autosport-Weltverband will Formel-1-Motoren, welche die Fans endlich wieder begeistern.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem
FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem
Foto: XPB
FIA-Chef Mohammed Ben Sulayem
© XPB

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Als die Formel 1 Anfang 2014 in die Turbohybrid-Ära trat, schnitten sich FIA und FOM ins eigene Fleisch: Der Autosport-Weltverband FIA und Formula One Management unterschätzten krass, wie emotional die Fans auf das Thema Motorgeräusch reagieren.

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Die einstigen, wunderbar hochdrehenden Verbrenner kreischten so sehr, dass Ohrschutz höchst ratsam waren. Teilweise wurden 20.000/min erreicht. Der Lärm war, abgesehen von leichten, flinken Autos, das grösste Markenzeichen der Königsklasse. Den besten Sound boten die 12-Zylinder von Ferrari und Matra, eine Wohltat auch die Klang-Kulisse des Cosworth-V8.

Dann knickte die FIA ein, und FOM zog mit: Um mehr Autohersteller in die Formel 1 zu locken, wurde eine Turbohybrid-Formel ersonnen, mit einem kleinen 1,6-Liter-Verbrenner, Turbolader und elektrischer Komponente. Den Verbrenner gibt es so noch heute, samt Turbo, aber für 2026 wurde der elektrische Energie-Anteil auf 50 Prozent erhöht.

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Anfang 2014 waren die Fans ernüchtert: Die neuen Motoren, vom Turbo und vom elektrischen Generator abgewürgt, klangen wie wütende Staubsauger. Wenn F1-Autos auf der Bahn waren, konnte an gewissen Pisten zwischendurch Vogelgezwitscher gehört werden. Vor 2014 war das akustisch unmöglich.

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FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem macht Dampf, dass die F1 (mit Bio-Sprit) zu V8-Saugmotoren zurückkehrt, am liebsten schon für die Saison 2030.

Der 64-Jährige aus Dubai schreibt auf Instagram, wie er sich das vorstellt: «Ich setze mich dafür ein, V8-Motoren wieder in die Formel 1 zu bringen. Idealerweise bis 2030, spätestens jedoch bis 2031 im Rahmen des nächsten FIA-Regelwerkszyklus’.»

«V8-Motoren sind leichter, einfacher und kostengünstiger, während nachhaltige Kraftstoffe dafür sorgen, dass sie mit unseren Umweltzielen im Einklang bleiben.»

«Noch wichtiger ist, dass sie den einzigartigen, mitreissenden Sound zurückbringen, den Fans auf der ganzen Welt mit der Formel 1 verbinden.»

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«Eine Rückkehr zu V8-Motoren bringt eine Verbesserung beim Bremsen, in Kurven, beim Rad-an-Rad-Rennen und beim Fahrgefühl. Wir hätten weniger Hochspannungssysteme und eine geringere Abhängigkeit von Batterien.»

Aber vor allem, und das ist Musik in den Ohren der GP-Anhänger: «Der Sound ist Teil der Identität der Formel 1. Und es ist meine Überzeugung – lautere, kraftvollere Motoren steigern das Fan-Erlebnis. Für die neuen Motoren soll gelten: einfacher, leichter, sicherer, lauter.»

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