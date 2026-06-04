Charles Leclerc (Ferrari) hat verlängert: Aber es gab auch andere Angebote!

Ganz besonderes Wochenende für Charles Leclerc! Der Ferrari-Pilot ist nicht nur der einzige Monegasse im Starterfeld der Formel 1 (auch wenn die Mehrheit der Piloten ebenfalls im Fürstentum wohnt), sondern auch der einzige Monegasse, der in der modernen Formel 1 seinen Heim-GP gewinnen konnte. Das war 2024, also vor zwei Jahren. Leclercs Monaco-Woche begann auch direkt mit einer Kracher-Meldung: Er bleibt der Scuderia Ferrari treu. Am Mittwochmorgen kam die offizielle Mitteilung über die Vertragsverlängerung: Auch «in den nächsten Jahren» wird Leclerc in Rot unterwegs sein. Über die Vertragslänge verrieten beide Seiten nichts Genaues.

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Leclerc liebt Ferrari

Die Verlängerung ausgerechnet vor seinem Heimrennen. Leclerc sagt aber gegenüber Medien am Donnerstag in Monaco: «Es ist nicht so, als hätte ich einen fixen Zeitplan im Kopf gehabt.» Zur Verlängerung an sich hatte Leclerc dagegen einen sehr klaren Plan im Kopf: «Ich liebe das Team und ich glaube an das Projekt. Ich bin seit acht Jahren beim Formel-1-Team und seit zehn Jahren bei Ferrari. Ich glaube an unser Projekt.»

Woher dieser Glaube ans Projekt? Leclerc ist da ganz klar: Teamchef Fred Vasseur spielt eine wichtige Rolle. Und der bereits am Auto erkennbare Fortschritt. Leclerc: «Fred und ich haben eine sehr gute Beziehung. Wir wollen Ferrari wieder an die Spitze bringen.»

Leclerc hatte auch Angebote von anderen Teams

Hätte es für Leclerc vielleicht auch woanders hingehen können? Dass er auch andere Angebote auf dem Tisch hatte, bestätigte Leclerc am Donnerstag – welche Alternativen das genau waren, wollte er aber nicht verraten. Der Monegasse stellte stattdessen klar: «Für mich war Ferrari immer die erste Wahl.»

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Und wie sind die Aussichten, die Vertragsverlängerung mit einem Erfolg beim Heimrennen zu vergolden? Leclerc: «Ich glaube, dass Mercedes einen signifikanten Vorteil haben seit Beginn der Saison. Sie werden also auch hier im Vorteil sein. Auch McLaren ist stark, Red Bull Racing auch.» Nicht wenige im Fahrerlager trauen Ferrari eine Pole-Position zu – und die ist ja bekanntermaßen auf dem Kurs in Monaco, wo im Rennen Überholen äußerst schwierig ist, nicht unwichtig...