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Tom Vialle (HRC) weiterhin verletzt: Kein Start in Kegums

Nach seinem Abflug im zweiten Lauf von Lacapelle-Marival versuchte Tom Vialle, zum Deutschland-Grand-Prix anzutreten, musste aber einsehen, dass ein Start letztlich unmöglich war.

Thoralf Abgarjan

Von

Motocross-WM MXGP

Tom Vialle beim Starttraining im Talkessel
Tom Vialle beim Starttraining im Talkessel
Foto: Thoralf Abgarjan
Tom Vialle beim Starttraining im Talkessel
© Thoralf Abgarjan

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Am kommenden Wochenende findet im lettischen Kegums der 8. Lauf zur Motocross-WM 2026 statt. Der französische HRC-Werksfahrer Tom Vialle, der beim vorletzten WM-Lauf in Lacapelle-Marival heftig abflog, versuchte zwar, eine Woche später im Talkessel zu starten, aber er musste einsehen, dass er körperlich noch nicht in der Verfassung ist, einen Grand Prix zu überstehen.

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Guter Saisonstart des Franzosen

Tom Vialle, der in diesem Jahr aus den USA wieder zurück in die WM wechselte, legte einen bemerkenswerten Saisonstart hin. Er startete in Argentinien mit dem Red Plate des WM-Leaders und belegte nach 5 WM-Läufen den dritten Tabellenrang.

Statement von Tom Vialle

«Ich hatte in Deutschland zu große Schmerzen», erklärte der Franzose. «Ich glaube nicht, dass es gut wäre, in Kegums zu starten. Es ist sehr schade, denn ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in den Auftaktrunden der Saison gut abgeschnitten habe und mich gut an das Bike und an die MXGP-Klasse angepasst habe. Der Plan besteht nun darin, sicherzustellen, dass ich für Montevarchi wieder fit bin.»

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