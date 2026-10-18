Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Alarm bei McLaren: Düstere Prognose von Formel-1-Weltmeister Lando Norris

Zwei GP-Siege hat Champion Lando Norris in diesem Jahr bereits errungen, dennoch blickt er nicht zuversichtlich auf das nächste Formel-1-Kräftemessen auf dem Circuit of the Americas in Austin.

Formel 1

Lando Norris glaubt nicht, dass er in Austin an der Spitze mitkämpfen wird
Lando Norris glaubt nicht, dass er in Austin an der Spitze mitkämpfen wird
Foto: Moy / XPB Images
Lando Norris glaubt nicht, dass er in Austin an der Spitze mitkämpfen wird
© Moy / XPB Images

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Lando Norris darf in diesem Jahr mit der Nummer 1 auf seinem McLaren ausrücken, doch in der WM-Tabelle belegt der Champion nur den sechsten WM-Zwischenrang. Das jüngste Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit beendete er als Vierter, nachdem er vom fünften Startplatz 5 losgebraust war. Der Sieg lag nicht in Reichweite, und entsprechend wenig Hoffnung macht sich der ehrgeizige 26-Jährige auch für das nächste Kräftemessen in Texas.

Werbung

Werbung

Gefragt nach seinen Aussichten im US-GP, der in einer Woche auf dem Circuit of the Americas in Austin über die Bühne gehen wird, erklärte Norris: «Das Auto ist einfach nicht schnell genug, und es ist sehr knifflig zu fahren. Wir sind weit von der Spitze weg.»

Lando Norris: Arbeit am Steuer ist mental ermüdend

Und der 13-fache GP-Sieger schilderte: «Es ist einfach auf Messers Schneide, und zwar in jeder einzelnen Kurve. Du musst es innerhalb von exakt einem Prozent bewegen, und du musst es zwingen, das zu tun, was du möchtest. Du kannst dich nicht einfach auf die Front oder das Heck verlassen. Alles musst du erzwingen und das braucht so viel Konzentration und Können, dass dich die Arbeit am Steuer mental ermüdet.»

Im Artikel erwähnt

«Es ist einfach zu schwierig, und es deshalb auch unmöglich, im Qualifying gute Runden hinzubekommen. Das zeigt, wie stark wir waren, wenn wir die Pole und andere gute Ergebnisse erobert haben. Und es ist leicht nachzuvollziehen, wie befriedigend sich das angefühlt hat. Aber wenn der Speed fehlt, ist es einfach zu schwierig, und du kannst nichts aus dem Hut zaubern, weil du schlicht nicht schnell genug bist», fügte der Titelverteidiger seufzend an.

Werbung

Werbung

TV-Programm

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. 3. Qualifying

  4. 2. Qualifying

  5. 1. Qualifying

  6. Sprint

  7. Startaufstellung

  8. Sprint Qualifying

  9. 1. Training

Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team
Runden
Zeit
Bestzeit
Punkte

01

3

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

62

1:42:00,785

1:36,201

33

02

16

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

62

+7,335

1:35,202

24

03

12

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+24,573

1:35,589

20

04

1

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

62

+40,506

1:36,282

13

05

81

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

Oscar Piastri

McLaren Formula 1 Team

62

+49,644

1:35,665

10

06

44

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

62

+53,188

1:36,922

15

07

30

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

62

+1:21,666

1:37,193

10

08

27

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

62

+1:23,386

1:37,055

6

09

63

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

62

+1:24,677

1:36,722

2

10

6

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

62

+1:30,862

1:35,917

1

Events

Alle Formel 1 Events
  • Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  • Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  • Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Bahrain Grand Prix

    Sepang International Circuit, Malaysia
    02.–04.10.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Singapore Grand Prix

    Marina Bay Street Circuit, Singapur
    09.–11.10.2026
    Zum Event
  3. Demnächst

    US Grand Prix

    Circuit of the Americas, USA
    23.–25.10.2026
    Zum Event
  4. Demnächst

    Mexican Grand Prix

    Autódromo Hermanos Rodríguez, Mexiko
    30.10. – 01.11.2026
    Zum Event

  5. Brazilian Grand Prix

    Autodromo Jose Carlos Pace, Brasilien
    06.–08.11.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    • Alle Artikel

    • Alle Kolumnen

    • Alle Themen der Woche

    • Alle Produkte

    Redaktion

    • Newsletter abonnieren

    • Unser Team

    • Kontakt

    Serien

    • MotoGP

    • Formel 1

    • Superbike-WM