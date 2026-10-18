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Superbike-WM Jerez Grid Lauf 2: Alvaro Bautista profitiert wie kein anderer

Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Jerez um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.

Ivo Schützbach

Von

Superbike WM

Für Alvaro Bautista geht es drei Startplätze nach vorne
Für Alvaro Bautista geht es drei Startplätze nach vorne
Foto: gold & goose
Für Alvaro Bautista geht es drei Startplätze nach vorne
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Jerez Circuit ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.

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Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Ducati-Privatier Tommy Bridewell (Advocates), für den es von Startplatz 7 auf 10 nach hinten geht.

Größter Nutznießer in Andalusien ist der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Team Barni Spark Ducati, für den es um immerhin drei Startplätze auf Grid-Position 6 nach vorne geht. Der Routinier fährt vor Heimpublikum sein – zumindest vorerst – letztes Rennen in der Superbike-WM.

Im Artikel erwähnt

Ergebnisse Superpole-Race:

  1. Bulega, Ducati

  2. Lecuona, Ducati

  3. Sam Lowes, Ducati

  4. Montella, Ducati

  5. Alex Lowes, Bimota

  6. Bautista, Ducati

  7. Baldassarri, Ducati

  8. Surra, Ducati

  9. Vierge, Yamaha

  10. Bridewell, Ducati

  11. Oliveira, BMW

  12. Bassani, Bimota

  13. Gerloff, Kawasaki

  14. Manzi, Yamaha

  15. Dixon, Honda

  16. Baz, Ducati

  17. Gardner, Yamaha

  18. Chantra, Honda

  19. Petrucci, BMW

  20. Locatelli, Yamaha

  21. Smits, Yamaha

  22. Rato, Yamaha

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Ergebnisse Superpole:

  1. Bulega, Ducati

  2. Sam Lowes, Ducati

  3. Lecuona, Ducati

  4. Montella, Ducati

  5. Alex Lowes, Bimota

  6. Baldassarri, Ducati

  7. Bridewell, Ducati

  8. Surra, Ducati

  9. Bautista, Ducati

  10. Bassani, Bimota

  11. Vierge, Yamaha

  12. Dixon, Honda

  13. Oliveira, BMW

  14. Baz, Ducati

  15. Petrucci, BMW

  16. Gerloff, Kawasaki

  17. Gardner, Yamaha

  18. Chantra, Honda

  19. Manzi, Yamaha

  20. Locatelli, Yamaha

  21. Smits, Yamaha

  22. Rato, Yamaha

TV-Programm

Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:

Reihe 1: Bulega, Lecuona, Sam Lowes

Reihe 2: Montella, Alex Lowes, Bautista

Reihe 3: Baldassarri, Surra, Vierge

Reihe 4: Bridewell, Bassani, Dixon

Reihe 5: Oliveira, Baz, Petrucci

Reihe 6: Gerloff, Gardner, Chantra

Reihe 7: Manzi, Locatelli, Smits

Reihe 8: Rato

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Pos
#
Fahrer
Fahrer
Team

01

11

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

Nicolò Bulega

Nicolò Bulega

Aruba.it Racing - Ducati

02

7

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

Iker Lecuona

Iker Lecuona

Aruba.it Racing - Ducati

03

14

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

Sam Lowes

Sam Lowes

Elf Marc VDS Racing Team

04

5

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

Yari Montella

Yari Montella

BARNI Spark Racing Team

05

22

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

Alex Lowes

Alex Lowes

Bimota by Kawasaki Racing Team

06

19

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

Álvaro Bautista

Álvaro Bautista

BARNI Spark Racing Team

07

34

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

Lorenzo Baldassarri

Lorenzo Baldassarri

Team GO Eleven

08

67

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

Alberto Surra

Alberto Surra

Motocorsa Racing

09

97

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

Xavier Vierge

Xavier Vierge

Pata Maxus Yamaha

10

46

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

Superbike Advocates

Thomas Bridewell

Thomas Bridewell

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