Superbike-WM Jerez Grid Lauf 2: Alvaro Bautista profitiert wie kein anderer
Das Ergebnis des Sprintrennens definiert zum Teil die Startaufstellung für das zweite Hauptrennen der Superbike-WM am Sonntag. SPEEDWEEK.com erklärt, wer in Jerez um 15.30 Uhr von wo losfahren wird.
Im ersten SBK-Lauf am Samstag und im Sprintrennen am Sonntag starten die Piloten gemäß Ergebnis der Superpole. Für das zweite Hauptrennen am Sonntag, Start auf dem Jerez Circuit ist um 15.30 Uhr, gibt es eine geänderte Startaufstellung. Die ersten neun des Sprintrennens bilden die ersten drei Startreihen. Die übrigen Fahrer, die den zweiten Lauf ab Startplatz 10 in Angriff nehmen, werden gemäß Superpole-Ergebnis aufgestellt.
Stürzt beispielsweise der Gewinner der Superpole im Sprintrennen, fällt er für den zweiten Lauf schlimmstenfalls auf Startplatz 10 zurück. Größter Verlierer ist Ducati-Privatier Tommy Bridewell (Advocates), für den es von Startplatz 7 auf 10 nach hinten geht.
Größter Nutznießer in Andalusien ist der zweifache Superbike-Weltmeister Alvaro Bautista aus dem Team Barni Spark Ducati, für den es um immerhin drei Startplätze auf Grid-Position 6 nach vorne geht.
Ergebnisse Superpole-Race:
Bulega, Ducati
Lecuona, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Montella, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Bautista, Ducati
Baldassarri, Ducati
Surra, Ducati
Vierge, Yamaha
Bridewell, Ducati
Oliveira, BMW
Bassani, Bimota
Gerloff, Kawasaki
Manzi, Yamaha
Dixon, Honda
Baz, Ducati
Gardner, Yamaha
Chantra, Honda
Petrucci, BMW
Locatelli, Yamaha
Smits, Yamaha
Rato, Yamaha
Ergebnisse Superpole:
Bulega, Ducati
Sam Lowes, Ducati
Lecuona, Ducati
Montella, Ducati
Alex Lowes, Bimota
Baldassarri, Ducati
Bridewell, Ducati
Surra, Ducati
Bautista, Ducati
Bassani, Bimota
Vierge, Yamaha
Dixon, Honda
Oliveira, BMW
Baz, Ducati
Petrucci, BMW
Gerloff, Kawasaki
Gardner, Yamaha
Chantra, Honda
Manzi, Yamaha
Locatelli, Yamaha
Smits, Yamaha
Rato, Yamaha
Daraus ergibt sich folgende Startaufstellung für Lauf 2:
Reihe 1: Bulega, Lecuona, Sam Lowes
Reihe 2: Montella, Alex Lowes, Bautista
Reihe 3: Baldassarri, Surra, Vierge
Reihe 4: Bridewell, Bassani, Dixon
Reihe 5: Oliveira, Baz, Petrucci
Reihe 6: Gerloff, Gardner, Chantra
Reihe 7: Manzi, Locatelli, Smits
Reihe 8: Rato
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