Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Euro Moto

  4. /

  5. Euro Moto Superbike

  6. /

  7. News

Werbung

Alt: «Sorry an meine Fireblade, dass ich sie so hart rangenommen habe»

Beim Euro Moto Wochenende am Nürburgring mussten Alt und sein Team tief in die Trickkiste greifen, um einigermaßen über die Runden zu kommen. Die Ausbeute war dann eher dürftig.

Esther Babel

Von

Euro Moto Superbike

Florian Alt
Florian Alt
Foto: Eisele
Florian Alt
© Eisele

Im Artikel erwähnt

Werbung

Werbung

Nach dem durchwachsenen Assen-Wochenende dürfte Euro Moto Superbike-Pilot Florian Alt in Sachen Nürburgring schon geahnt haben, was am Nürburgring auf ihn und seine Holzhauer-Crew zukommen würde. Denn beide Strecken sind für die Honda Fireblade Grip freie Zonen. Bei seinem Heimrennen lief es dann entsprechend mühsam für Alt. «Platz 6 und Platz 8», so die magere Ausbeute für den Ex-Meister. «Das Ergebnis ist nicht das, was wir uns gewünscht haben. Trotzdem haben wir mit demselben Material über 13 Sekunden auf das letzte Jahr gefunden und waren im Qualifying 0,6 Sekunden schneller. Wir haben wirklich jedes Fünkchen aus unserer Fireblade herausgequetscht.»

Werbung

Werbung

«Es tut uns natürlich allen weh, dem ganzen Team», beschrieb Florian Alt kurz vor dem Start ins zweite Rennen seine Gemütslage und die seiner Mannschaft um Teamchef Jens Holzhauer. «Ganz so hatten wir es nicht erwartet. Nürburgring ist immer schwer für uns, wir haben dieses Wochenende ultrawenig Grip am Hinterrad. Aber sowas gehört zum Rennsport dazu. Wir hoffen, dass wir in Hockenheim wieder ein bisschen mehr Grip haben und die Konkurrenz ein bisschen mehr zum Spielen zu bringen.»

Hoffnungen Richtung Hockenheim

«Dass mein Team bis spät in die Nacht alles gegeben hat, um noch mehr Performance herauszuholen, macht mich stolz», so Alt. «Jetzt heißt es Kopf hoch, weitermachen und nach vorne schauen. Wir nehmen die Erkenntnisse mit, arbeiten weiter und greifen in Hockenheim wieder voll an. Wir wissen, was in uns und unserer Fireblade steckt und genau das wollen wir beim Finale zeigen. Danke an alle Fans bei meinem Heimrennen für eure Unterstützung, die vielen Fotos und die tollen Momente.»

Im Artikel erwähnt

«Hockenheim ist für uns definitiv einfacher», so Alt. «Weil wir mehr Stopp-and-Go haben und der Asphalt ein wenig rauer ist. Und überall, wo halt nicht so rauer Asphalt ist, wie hier am Nürburgring, tun wir uns ultraschwer. Und sorry an meine Fireblade, dass ich sie dieses Wochenende so hart rangenommen habe.»

Werbung

Werbung

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

  1. Ergebnisse

  2. Aktueller Stand

Ergebnisse

Voller Stand

  1. Rennen

  2. Startaufstellung

  3. Rennen

  4. Startaufstellung

  5. Super Pole 2

  6. Super Pole 1

  7. Pre-qualifying

Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Placeholder - Racer

Twan Smits

Team Apreco - Yamaha

Placeholder - Racer

Twan Smits

85

18

25:09,449

1:23,285

25

02

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

GERT56 by RS Speedbikes

Marcel Schrötter

Marcel Schrötter

23

18

+3,922

1:23,595

20

03

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

Triple M by Ducati Frankfurt

Lukas Tulovic

Lukas Tulovic

1

18

+4,410

1:23,455

16

04

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Markus Reiterberger

Markus Reiterberger

28

18

+5,614

1:23,500

13

05

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

GERT56 by RS Speedbikes

Jan-Ole Jähnig

Jan-Ole Jähnig

14

18

+10,161

1:23,677

11

06

Florian Alt

Florian Alt

Holzhauer Racing Promotion

Florian Alt

Florian Alt

66

18

+12,631

1:24,086

10

07

Kevin Orgis

Kevin Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Kevin Orgis

Kevin Orgis

44

18

+16,086

1:24,160

9

08

Leon Orgis

ORM Racing Team / ADAC Sachsen e.V.

Leon Orgis

45

18

+16,509

1:23,770

8

09

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

GERT56 by RS Speedbikes

Toni Finsterbusch

Toni Finsterbusch

56

18

+23,000

1:24,301

7

10

Jan Mohr

Masteroil Alpha Van Zon BMW

Jan Mohr

5

18

+25,521

1:24,818

6

Events

Alle Euro Moto Superbike Events
  • Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  • Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  • Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event
  1. Vergangen

    Assen

    TT Circuit Assen, Niederlande
    14.–16.08.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Nürburgring

    Nurburgring, Deutschland
    04.–06.09.2026
    Zum Event

  3. Hockenheimring

    Hockenheimring, Deutschland
    25.–27.09.2026
    Zum Event

Euro Moto News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien