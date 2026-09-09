Williams im Spanien-GP Madring: Sainz/Albon 2026 wie Jones/Reutemann 1981

Williams feierte die Rückkehr der Königsklasse nach Madrid auf ganz eigene Weise: Einmalig rücken (der im Madrid geborene) Carlos Sainz und Alex Albon am kommenden Wochenende mit einem Rennwagen aus, dessen Lackierung an die Bemalung der Renner von Alan Jones und Carlos Reutemann 1981 erinnert.

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Die Lackierung erinnert an das Design von 1981 Foto: Williams Die Lackierung erinnert an das Design von 1981 © Williams

Williams-Star Alan Jones 1981 Foto: Grand Prix Photo Williams-Star Alan Jones 1981 © Grand Prix Photo

Mit dem markanten Weiss, Grün und Marineblau des Designs – mit dem Williams 1981 die Konstrukteurs-WM gewann – verbindet Williams die 80er Jahre mit der Neuzeit. Williams-Teamchef James Vowles: «Ich bin stolz, mit der Sonderlackierung die Rückkehr nach Madrid zu feiern.»

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Die Lackierung wird nur bei der Madring-Premiere verwendet Foto: Williams Die Lackierung wird nur bei der Madring-Premiere verwendet © Williams

Der Madrilene Carlos Sainz (31) tritt beim Heimrennen mit einem besonderen Helm-Design an: «Vom ersten Kartrennen in Madrid 2005 zum ersten Grand Prix auf dem Madring 2026 – ich habe das Design an mein allererstes angelehnt, mit einem modernen Touch. Als ich mein erstes Kartrennen fuhr, war die Bemalung meines Helms von meinem Vater inspiriert. Ich kann es nicht erwarten, damit auf dem Madring zu fahren.»

Mit diesem Helm fährt Carlos Sainz beim Heimrennen Foto: Instagram/CarlosSainz Mit diesem Helm fährt Carlos Sainz beim Heimrennen © Instagram/CarlosSainz

Mit einem so guten Ergebnis wie beim Spanien-GP 1981 sollten die Williams-Fans allerdings nicht rechnen: Damals stellte der Australier Alan Jones sein Auto auf den zweiten Startplatz (nur Gilles Villeneuve im Ferrari war schneller), der Argentinier Carlos Reutemann erreichte P3. Im Rennen wurde Reutemann Vierter, Jones Siebter.

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