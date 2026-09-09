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Williams im Spanien-GP Madring: Sainz/Albon 2026 wie Jones/Reutemann 1981

Der britische Traditionsrennstall Williams tritt bei der Rückkehr der Formel 1 nach Madrid mit einer Rennwagen-Lackierung an, wie sie 1981 von Alan Jones und Carlos Reutemann verwendet wurde.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

So fährt Williams auf dem Madring
So fährt Williams auf dem Madring
Foto: Williams
So fährt Williams auf dem Madring
© Williams

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Williams feierte die Rückkehr der Königsklasse nach Madrid auf ganz eigene Weise: Einmalig rücken (der im Madrid geborene) Carlos Sainz und Alex Albon am kommenden Wochenende mit einem Rennwagen aus, dessen Lackierung an die Bemalung der Renner von Alan Jones und Carlos Reutemann 1981 erinnert.

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Die Lackierung erinnert an das Design von 1981
Die Lackierung erinnert an das Design von 1981
Foto: Williams
Die Lackierung erinnert an das Design von 1981
© Williams
Williams-Star Alan Jones 1981
Williams-Star Alan Jones 1981
Foto: Grand Prix Photo
Williams-Star Alan Jones 1981
© Grand Prix Photo

Mit dem markanten Weiss, Grün und Marineblau des Designs – mit dem Williams 1981 die Konstrukteurs-WM gewann – verbindet Williams die 80er Jahre mit der Neuzeit. Williams-Teamchef James Vowles: «Ich bin stolz, mit der Sonderlackierung die Rückkehr nach Madrid zu feiern.»

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Die Lackierung wird nur bei der Madring-Premiere verwendet
Die Lackierung wird nur bei der Madring-Premiere verwendet
Foto: Williams
Die Lackierung wird nur bei der Madring-Premiere verwendet
© Williams

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Der Madrilene Carlos Sainz (31) tritt beim Heimrennen mit einem besonderen Helm-Design an: «Vom ersten Kartrennen in Madrid 2005 zum ersten Grand Prix auf dem Madring 2026 – ich habe das Design an mein allererstes angelehnt, mit einem modernen Touch. Als ich mein erstes Kartrennen fuhr, war die Bemalung meines Helms von meinem Vater inspiriert. Ich kann es nicht erwarten, damit auf dem Madring zu fahren.»

Mit diesem Helm fährt Carlos Sainz beim Heimrennen
Mit diesem Helm fährt Carlos Sainz beim Heimrennen
Foto: Instagram/CarlosSainz
Mit diesem Helm fährt Carlos Sainz beim Heimrennen
© Instagram/CarlosSainz

Mit einem so guten Ergebnis wie beim Spanien-GP 1981 sollten die Williams-Fans allerdings nicht rechnen: Damals stellte der Australier Alan Jones sein Auto auf den zweiten Startplatz (nur Gilles Villeneuve im Ferrari war schneller), der Argentinier Carlos Reutemann erreichte P3. Im Rennen wurde Reutemann Vierter, Jones Siebter.

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