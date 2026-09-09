Sensation: Red Bull holt Robin Räikkönen (11) ins Nachwuchsprogramm!

Robin Räikkönen, eines der vielversprechendsten Talente seiner Generation, schliesst sich dem Red Bull Junior Team an. Der junge Finne wird ab 2027 Teil des Red-Bull-Nachwuchsprogramms, das bereits zahlreiche Fahrer auf ihrem Weg in die Formel 1 begleitet hat.

Werbung

Werbung

Robin Räikkönen ist seit frühester Kindheit im Kartsport aktiv und hat bereits Erfolge in nationalen und internationalen Rotax- und WSK-Meisterschaften erzielt.

Der heute 11-jährige Robin ist der Sohn von Kimi Räikkönen, dem Formel-1-Weltmeister von 2007, der zwischen 2001 und 2021 in 19 Formel-1-Saisons 21 Grand-Prix-Siege und 103 Podestplätze erzielte.

Red Bull Racing-Teamchef Laurent Mekies: «Robin hat im Kartsport bereits aussergewöhnliches Können bewiesen. Seine Schnelligkeit, sein Rennverständnis und sein natürliches Talent haben ihn zu einem der vielversprechendsten jungen Fahrer seiner Altersklasse gemacht. Gleichzeitig beeindruckt er durch seine Reife, seine ruhige Art und seine klare Konzentration auf das Fahren.»

Werbung

Werbung

«Unser Ziel ist es, ihn Schritt für Schritt zu entwickeln, ohne ihm unnötigen Druck aufzubürden. Der Weg im Motorsport ist lang, und wir werden ihm die Zeit, die Unterstützung und die Ressourcen geben, die er braucht, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Talent dann zur vollen Entfaltung kommen kann, wenn es von den richtigen Menschen, der richtigen Kultur und dem richtigen Umfeld unterstützt wird. Genau das wollen wir Robin auf seinem weiteren Weg bieten. Wir freuen uns sehr darauf, die nächsten Schritte seiner Reise gemeinsam mit Robin und seiner Familie zu gehen.»

Kimi Räikkönen: «Wir sind alle überglücklich und voller Vorfreude, dass Robin ausgewählt wurde, um seinen Rennweg als Mitglied des Red Bull Junior Teams fortzusetzen. Laurent und alle anderen bei Red Bull waren in all unseren Gesprächen unglaublich unterstützend. Sie bieten ein überzeugendes und umfassendes Programm, um Robins Entwicklung in den kommenden Jahren zu fördern und zu begleiten, und geben ihm all die Erfahrung, die er benötigt, um sein natürliches Talent zu entfalten, das er in all seinen bisherigen Karting-Aktivitäten reichlich unter Beweis gestellt hat.»