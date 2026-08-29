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Red Bull-Reservist Yuki Tsunoda nach Zandvoort-Einsatz: «Ruft mich an»

Red Bull-Reservist Yuki Tsunoda durfte in Zandvoort für Liam Lawson einspringen, der seinerseits den verletzten Isack Hadjar ersetzte. Der Japaner wünscht sich eine Rückkehr in die Startaufstellung.

Formel 1

Yuki Tsunoda hofft auf sein GP-Comeback im nächsten Jahr
Yuki Tsunoda hofft auf sein GP-Comeback im nächsten Jahr
Foto: Charniaux / XPB Images
Yuki Tsunoda hofft auf sein GP-Comeback im nächsten Jahr
© Charniaux / XPB Images

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Die Freude über den Einsatz in Zandvoort stand Yuki Tsunoda ins Gesicht geschrieben. Kein Wunder, schliesslich hatte er seinen letzten GP im vergangenen Jahr beim Saisonfinale in Abu Dhabi bestritten, danach wechselte er – unfreiwillig – auf die Reservebank.

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Mehr als acht Monate später durfte er unverhofft wieder Gas geben – als Ersatz für Liam Lawson im Visa Cash App Racing Team, weil der Neuseeländer kurzzeitig ins Red Bull Racing Team befördert wurde, um den am Handgelenk verletzten Isack Hadjar zu ersetzen.

Die Punkte verpasste Tsunoda nur knapp, die Freude am Rennfahren weckte der Einsatz aber wieder. Deshalb erklärte er in seiner Presserunde: «Ich weiss, was ich kann, und ich denke, das habe ich auch zeigen können. Natürlich ist es immer besser, wenn man Punkte holt, aber ich denke, ich habe mein Bestes gegeben. Ich denke auch, dass es gut ist, dass ich zeigen konnte, was ich in den neuen Autos erreichen kann.»

Im Artikel erwähnt

«Es liegt nun an meinem Manager und anderen Teams, die noch nicht entschieden haben, welche Fahrer sie im nächsten Jahr einsetzen, zu entscheiden, ob sie mich wollen oder nicht. Und sie sollten mich wollen.» Und in seiner unverwechselbaren Art sagte er auf die Frage, ob seine Chancen für ein Cockpit mit dem Einsatz beim Niederlande-GP gestiegen sind: «Ruft mich an!»

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McLaren Formula 1 Team

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1

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31

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Kimi Antonelli

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12

72

+11,536

1:14,571

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George Russell

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63

72

+15,906

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44

72

+16,755

1:14,566

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Scuderia Ferrari HP

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Scuderia Ferrari HP

16

72

+17,258

1:14,230

17

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McLaren Formula 1 Team

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McLaren Formula 1 Team

81

72

+32,332

1:14,303

12

07

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Oracle Red Bull Racing

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Oracle Red Bull Racing

30

72

+1:19,915

1:15,435

6

08

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Audi Revolut F1 Team

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27

71

+1 Runde

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4

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Aston Martin Aramco Formula One Team

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14

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2

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