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Ab 15 Uhr: Wo der MotoGP-Sprint im MotorLand Aragon live zu sehen ist

Am Samstag findet im spanischen Aragon der MotoGP-Sprint statt. SPEEDWEEK.com bietet eine Übersicht, wo das Rennen und die Trainingssessions aller Klassen live mitverfolgt werden können.

Stephan Moosbrugger

Von

MotoGP

Am Samstag findet in Aragon der MotoGP-Sprint statt
Am Samstag findet in Aragon der MotoGP-Sprint statt
Foto: Gold & Goose
Am Samstag findet in Aragon der MotoGP-Sprint statt
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Aragonien an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 überträgt am Samstag um 10.50 Uhr das Mo-toGP-Qualifying live. Ab 12.45 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag überträgt der Sender ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV um 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 12.50 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Samstag zeigt SRF zwei ab 14.50 Uhr den MotoGP-Sprint live. Das MotoGP-Rennen am Sonntag überträgt der Sender nicht. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

TV-Programm

RSI überträgt auf LA2 am Samstag um 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.50 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Ab 18.15 Uhr folgen Wiederholungen des Moto2-Qualifyings und des Sprintrennens der Königsklasse. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen der Klassen Moto3 und Moto2. Um 22.50 Uhr folgt eine Aufzeichnung des MotoGP-Rennens.

RTS2 zeigt am Samstag um 15 Uhr den MotoGP-Sprint. Am Sonntag steigt der Sender um 14.30 Uhr in die Live-Übertragung des MotoGP-Rennens ein.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

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Zeitplan für den Großen Preis von Aragonien 2026 (MESZ):

Samstag, 29. August:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2

09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2

10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2

10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1

11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2

12.10 – 12.30 Uhr (20 min): Bagger World Cup, Qualifying

12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1

13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2

13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1

14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2

15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (11 Runden)

16.10 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 1 (8 Runden)

Sonntag, 30. August:

08.55 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (8 Runden)

09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

11.00 Uhr: Moto3-Rennen (17 Runden)

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (19 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (23 Runden)

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Marco Bezzecchi

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Aprilia Racing

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Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

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Ducati Lenovo Team

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Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

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Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

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Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

23

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Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

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Aprilia Racing

89

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Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

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Red Bull KTM Factory Racing

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Franco Morbidelli

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