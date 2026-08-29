Sportbike-Wildcard zieht weiter: Mizera profitiert vom Pech zweier Kollegen

Für Evann Plaindoux ist es ein doppeltes Unglück. Der 18-Jährige wurde vor zwei Wochen als Gaststarter im Rahmen der Sportbike-WM in Magny-Cours bestätigt – als Champion der Yamaha-R7-Challenge hatte sich Plaindoux diesen verdient. Eine Trainingsverletzung macht ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung, weshalb ein anderes Nachwuchstalent zum Zuge kommt.

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Gemäß den Regularien des nationalen Verbandes würde der Zweitplatzierte profitieren, doch Arthur Massy hatte den erforderlichen Vorbereitungstest verpasst. Also wandert die Wildcard zum Dritten Amaury Mizeraweiter. Eine qualitative Verschlechterung ist nicht zu erwarten, möglicherweise sogar im Gegenteil.

Denn der 19-Jährige verpasste die ersten zwei Saisonmeetings – also vier Rennen – und überzeugte bei den restlichen Events mit einer Siegesserie, wie wir sie von Superbike-Star Nicolò Bulega (Ducati) kennen. In fünf von sechs Rennen fuhr der Sohn von Eric Mizera auch die schnellste Rennrunde.

Unterstützt wird der Gaststart von GMT94. Das Team von Christophe Guyot wird für Mizera eine Yamaha R7 in WM-Spezifikation vorbereiten.

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