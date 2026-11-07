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Russell (Mercedes) nach São Paulo-Chaos fassungslos: «Fehleinschätzung!»

George Russell schrammt in Brasilien um 0,204 sec an der Pole-Position vorbei: Startplatz 2 für den Engländer zum Grossen Preis von São Paulo, hinter Lando Norris. Aber Russell ist richtig stinkig.

Mathias Brunner

Von

Formel 1

George Russell vor Lando Norris
George Russell vor Lando Norris
Foto: XPB
George Russell vor Lando Norris
© XPB

Im Artikel erwähnt

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204 Tausendstelsekunden haben dem Mercedes-Piloten George Russell zur 13. Pole-Position in der Königsklasse gefehlt, der 28-jährige Brite muss sich in Interlagos seinem Landsmann Lando Norris beugen.

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P2 also für den achtfachen GP-Sieger, so wie in dieser Saison schon in China, Japan, in den Niederlanden, Italien und zuletzt in Mexiko. Der derzeitige WM-Vierte ist nach einer ganz, ganz schwierigen Qualifikation im Autódromo José Carlos Pace von Interlagos/São Paulo echt stinkig.

Als sein Renningenieur Marcus Dudley seinem Fahrer sagte, dass er Zweitschnellster sei, verlor der Pilot die Fassung: «Wieso hast du gesagt, ich soll vom Gas gehen?»

Im Artikel erwähnt

Teamchef Toto Wolff schaltete sich ein: «George, du bist P2.»

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George patzig: «Ich will nicht P2 sein, ich will P1 sein.»

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Grund für den guten Rat von Dudley: Der Ingenieur wollte, dass Russell sich eine Lücke nach vorne erzeugt, um freie Fahrt zu haben. Doch weitere Runden gab es nicht, weil der Regen wieder zunahm.

Russell nach der Quali mit ganz langem Gesicht: «Ich war definitiv auf einer Pole-Runde, das war leider eine Fehleinschätzung von unserer Seite, da müssen wir noch genau herausfinden, wie das passieren konnte.»

«Der Regen kam, wir hätten diese letzte Runde einfach zu Ende fahren müssen. Als es drauf ankam, waren wir nicht bereit.»

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«Ich fühlte mich gut im Wagen, seltsamerweise auf nasser Bahn mehr als auf trockener Bahn, was ich überhaupt nicht verstehe.»

Besser wird’s für den Pechvogel nicht. Er wird P2 nicht behalten können – wegen des Einbaus eines neuen Verbrennungsmotors wird sein Startplatz in aller Wahrscheinlichkeit P7 sein.

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