Weiter zum Inhalt
Abo

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

  1. Start

  2. /

  3. Formelsport

  4. /

  5. Formel 1

  6. /

  7. News

Werbung

Spinnen die Spanier? Verrückt aber wahr – Grand Prix auf einem Oval-Kurs

Zur langen Geschichte des GP-Sports in Spanien gehört diese durchgeknallte Geschichte: Die erste permanente Rennstrecke auf der iberischen Halbinsel war das «Autódromo Nacional de Terramar», ein Oval!

Mathias Brunner

Von

Formel 1

Rallye-Star Carlos Sainz senior im Audi in Sitges
Rallye-Star Carlos Sainz senior im Audi in Sitges
Foto: Red Bull Content Pool
Rallye-Star Carlos Sainz senior im Audi in Sitges
© Red Bull Content Pool

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Werbung

TV-Programm

Werbung

Auch 2026 steht ein WM-Lauf auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Rennkalender, auch wenn die Organisatoren das Prädikat Grosser Preis von Spanien an Madrid abtreten mussten.

Werbung

Werbung

Was die meisten heutigen Fans der Generation Netflix nicht wissen: Einst gab es einen Grand Prix in Spanien auf einem Oval-Kurs!

Die Anfänge des Spanien-GP gehen bis auf 1913 zurück, aber was damals Grand Prix genannt war und in Guadarrama (bei Madrid) ausgetragen wurde, war ein Rennen unter Tourenwagen-Regeln.

Empfehlungen

Im Artikel erwähnt

Es siegte Rolls-Royce-Fahrer Carlos de Salamanca. Zuvor gab es den Katalonien-Cup von 1908 und 1909 in Sitges bei Barcelona. Ein ernstzunehmender Spanien-GP war das freilich auch nicht, obschon ein echter Grand-Prix-Haudegen gewann – der Franzose Jules Goux, der 1913 beim Indy 500 triumphieren sollte (als erster Nicht-Amerikaner übrigens).

Werbung

Werbung

Und damit kommen wir zur Frage für die spanische Version von «Wer wird Millionär?»: Wie lautete der Name der ersten permanenten Rennstrecke von Spanien?

TV-Programm

Genau, «Autódromo Nacional de Terramar» in Sitges – ein Oval!

Das Layout mit bis zu 60 Grad überhöhten Steilkurven ging auf Jaume Mestres zurück. Die Bauarbeiten dauerten 300 Tage, die Piste kostete damals 4 Millionen Peseten (heute ungefähr 16 Millionen Euro).

Das erste Rennen fand vor mehr als 100 Jahren statt, am 28. Oktober 1923 – ausgetragen für Zweiliter-GP-Renner. Erster im Ziel war Albert Divo auf Sunbeam vor dem Grafen Louis Zborowski auf Miller.

Werbung

Werbung

Der richtige Rummel begann erst nach dem Rennen: Wegen unbezahlter Rechnungen waren die GP-Veranstalter nicht in der Lage, den Piloten ihre Preisgeld auszuzahlen!

Der spanische Verband kannte da kein Pardon und belegte das Oval mit einem Austragungsverbot für internationale Rennen. Bis 1925 fanden Rennen statt, mit überschaubarem Erfolg. Das letzte Autorennen fand in den 50er Jahren statt.

Am Zweikilometer-Oval südwestlich von Barcelona nagt der Zahn der Zeit, aber aufgrund der hervorragenden Bausubstanz hält sich das Oval wacker. Die meisten Gäste heute sind – Hühner. Der grösste Teil des Geländes wird von einer Hühnerzucht belegt.

Der alte Rundenrekord von Sitges ging auf den Grafen Zborowski zurück, einen Gasgeber polnisch-amerikanischer Herkunft, das war wie gesagt 1923 mit einem Miller-Rennwagen.

Werbung

Werbung

Red Bull Spanien fand 2012, es wäre langsam Zeit für einen neuen Rekord. Also wurde die spanische Rallye-Legende Carlos Sainz nach Sitges geschickt, unterstützt von DTM-Junior Miguel Molina, dies mit einem Audi R8 LMS.

Carlos Sainz mit seinem Audi
Carlos Sainz mit seinem Audi
Foto: Red Bull Content Pool
Carlos Sainz mit seinem Audi
© Red Bull Content Pool

Der Rekord von Zborowski lag bei 45,8 Sekunden (stattliche 157,2 km/h Schnitt). Diese Zeit galt es für Sainz und Molina mit dem Audi R8 LMS zu schlagen, und trotz des ziemlich schlechten Zustands der Fahrbahn, die voller Löcher und Unkraut war, kam Carlos Sainz auf 170 Sachen und eine Bestzeit von 42,6 sec.

Der zweifache Rallye-Champion danach: «Einfach war das nicht. Ich musste an vielen Stellen vorsichtig sein und wegen der Unebenheiten herunterschalten, aber es war ein Genuss, das erleben zu dürfen.»

Werbung

Werbung

Sainz musste sich erst ans Oval-Fahren gewöhnen
Sainz musste sich erst ans Oval-Fahren gewöhnen
Foto: Red Bull Content Pool
Sainz musste sich erst ans Oval-Fahren gewöhnen
© Red Bull Content Pool

«Die Überhöhung ist gewaltig, vor allem, wenn man sie von unten betrachtet. Ich gebe zu, dass es mich überrascht hat, als ich es zum ersten Mal sah, und ich war sehr neugierig darauf, wie es sich anfühlt, darauf zu fahren. Ich hatte das noch nie zuvor auf einer ovalen Rennstrecke mit einer solchen Überhöhung gemacht. Das war etwas ganz Besonderes.»

Schon gesehen?

Newsletter

Motorsport-News direkt in Ihr Postfach

Verpassen Sie keine Highlights mehr: Der Speedweek Newsletter liefert Ihnen zweimal wöchentlich aktuelle Nachrichten, exklusive Kommentare und alle wichtigen Termine aus der Welt des Motorsports - direkt in Ihr E-Mail-Postfach

Weiterlesen

Themen

Aktueller Stand

Voller Stand

  1. Fahrer

  2. Konstrukteure

2026

2025

2024

2023

Pos

Fahrer

Team

Punkte

1

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

156

2

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

90

3

George Russell

George Russell

Mercedes

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

88

4

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari

Scuderia Ferrari HP

75

5

Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren

McLaren Formula 1 Team

60

6

Lando Norris

Lando Norris

McLaren

McLaren Formula 1 Team

58

7

Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

43

8

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Red Bull Racing

Oracle Red Bull Racing

29

9

Liam Lawson

Liam Lawson

Der Visa Cash App RB 01

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

26

10

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine F1 Team

BWT Alpine Formula One Team

26

Highlight-Videos

ServusTV Mediathek

Events

Alle Formel 1 Events

  • Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  • Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  • Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  • Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  • British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

  1. Vergangen

    Canadian Grand Prix

    Circuit Gilles Villeneuve, Kanada
    22.–24.05.2026
    Zum Event

  2. Vergangen

    Monaco Grand Prix

    Circuit de Monaco, Monaco
    05.–07.06.2026
    Zum Event

  3. Demnächst

    Barcelona-Catalunya Grand Prix

    Circuit de Barcelona-Catalunya, Spanien
    12.–14.06.2026
    Zum Event

  4. Austrian Grand Prix

    Red Bull Ring, Österreich
    26.–28.06.2026
    Zum Event

  5. British Grand Prix

    Silverstone Circuit, Great Britain
    03.–05.07.2026
    Zum Event

Formelsport News

Alle News

Neueste Artikel

Alle Artikel

    Speedweek.com - Der beste Motorsport im Netz

    Die aktuellsten News rund um die Uhr, von Experten analysiert und kommentiert und exklusive Einblicke hinter die Kulissen. Hier schreiben Fans für Fans.

    Berichte & Analysen

    Redaktion

    Serien