Ducati verlängert Vertrag mit Gresini-Team – Ex-Weltmeister Joan Mir kommt

Nach dem Rückzug von Suzuki aus der MotoGP nach der Saison 2022 heuerte Joan Mir, Weltmeister des sehr ungewöhnlichen Corona-Jahres 2020, bei der Honda Racing Corporation an. Nach vier erfolglosen Jahren, der Spanier kam mit der selten konkurrenzfähigen RC213V nie über WM-Rang 15 hinaus, stürzte oft und eroberte lediglich zwei dritte Plätze, trennen sich die Wege.

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Seit Monaten war klar, dass Mir in keinem anderen Werksteam unterkommen und zu Gresini Racing wechseln wird, wo er eine der begehrten Ducati erhält. Am 2. Juli bestätigte das Team den 28-Jährigen ebenso wie den talentierten Daniel Holgado als zweiten Fahrer , derzeit Sechster der Moto2-WM.

Mitte Juni haben die Hersteller und Teams ihre Verträge mit der MotoGP Entertainment Group (früher Dorna) bis Ende 2031 unterzeichnet , inzwischen haben auch Ducati und Gresini Racing ihren Deal um mehrere Jahre verlängert. Wie schon in den vergangenen Saisons erhält das Team weiterhin ein offizielles Werksmotorrad, das Joan Mir bekommt. Da ab 2027 in der MotoGP neue technische Regeln mit von 1000 auf 850 ccm reduziertem Hubraum, beschnittener Aerodynamik und ohne höhenverstellbares Fahrwerk gelten, werden die Unterschiede zwischen Werks- und Kundenbikes zumindest zu Saisonbeginn nur marginal sein.

«Wir freuen uns, die Fortsetzung der langjährigen Zusammenarbeit zwischen Ducati Corse und dem BK8 Gresini Racing MotoGP-Team bestätigen zu können», teilte Gigi Dall’Igna mit, General Manager Ducati Corse. «Wir haben eine Beziehung, die im Laufe der Zeit gewachsen ist und auf gemeinsamen Werten, technischem Know-how und der gemeinsamen Entschlossenheit basiert, auf der Rennstrecke ehrgeizige Ziele zu verfolgen. Diese Partnerschaft wurde durch sportliche Erfolge des Teams bereichert, die die Qualität unserer gemeinsamen Arbeit unter Beweis stellen. Wir werden weiterhin kontinuierlich Seite an Seite zusammenarbeiten, um unseren gemeinsamen Wachstumskurs voranzutreiben.»

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MotoGP-Startfeld 2027: