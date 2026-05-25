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Toto Wolff (Mercedes) warnt: Team-Duell «gerade noch» akzeptabel

Im Formel-1-GP von Kanada duellierten sich die Mercedes intensiv. Teamchef Toto Wolff urteilte danach: Das Racing war «gerade noch akzeptabel». Er hätte sich «10 Prozent weniger» gewünscht.

Silja Rulle

Von

Formel 1

Enges Rad-an-Rad-Duell zwischen George Russell (v.) und Kimi Antonelli
Enges Rad-an-Rad-Duell zwischen George Russell (v.) und Kimi Antonelli
Foto: XPB
Enges Rad-an-Rad-Duell zwischen George Russell (v.) und Kimi Antonelli
© XPB

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Für Mercedes war der Kanada-Grand-Prix ein Wechselbad der Gefühle. Die beiden Silberpfeile starteten von den Plätzen 1 und 2 – George Russell vor WM-Leader Kimi Antonelli.

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Die ersten 30 Runden des GP auf dem Circuit Gilles Villeneuve lieferten sich die beiden haarscharfe Rad-an-Rad-Duelle, überholten einander mehrfach, teils super-eng und mit Berührung. Doch wie durch ein Wunder ging es glatt!

Russell: Aus nach technischem Defekt

In Runde 30 des 68-Runden-GP endete das teaminterne Duell abrupt: George Russell kam plötzlich auf der Strecke zum Stehen, stieg aus und schmiss seine Kopfstütze auf die Strecke. Dafür bekam er später eine Strafe von 5000 EUR aufgebrummt (zunächst aber auf Bewährung ausgesetzt). Ein technischer Defekt, als der Brite in Führung lag.

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Antonelli zum Kanada-Sieg

Russell parkte wütend und enttäuscht am Streckenrand, Kimi Antonelli fuhr zum Grand-Prix-Sieg. Der junge Italiener hat jetzt 43 Punkte Vorsprung vor Russell in der WM-Wertung.

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Toto Wolff: Bittersüßer Moment

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte nach dem Rennen: «Ein Sieg ist ein Sieg, und das ist großartig, und Kimi hat ihn verdient. Aber für das Team ist es natürlich ein bittersüßer Moment: Da war George, der das Rennen anführte, und wir haben ihn durch einen Ausfall im Stich gelassen – das ist immer schwer zu verkraften. Wir hätten es lieber gesehen, wenn sie das ganze Rennen über so gefahren wären und sich dann auf der Strecke entschieden hätte, wer den Sieg verdient.»

Das enge Racing hätte aber durchaus auch in die Hose gehen können. Mehrfach kam einer der beiden Mercedes im engen Duell von der Strecke ab, einmal prüften die Rennkommissare sogar eine Szene, ermittelten aber nicht weitergehend.

Wolff: Racing gerade noch akzeptabel

Toto Wolff urteilt: «Es war gerade noch akzeptabel. Ich glaube, wenn es vielleicht 10 Prozent weniger Zweikämpfe gegeben hätte, wären wir alle glücklicher gewesen, aber es ist okay.»

Bis zum Grand Prix in Monaco dürfte es teamintern bei Mercedes noch einiges zu besprechen geben. Allerdings will sich Wolff bewusst Zeit lassen, nicht in der Hektik nach dem Rennen und vor allem nach dem enttäuschenden Aus sprechen.

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Wolff: Wogen glätten

Der Österreicher: «Ich denke, wir müssen erst einmal die Wogen glätten, auch sicherstellen, dass George mental in einer guten Verfassung ist – in einer besseren Verfassung –, und dann mit ihnen darüber sprechen. Wir wollen immer transparent sein.»

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Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

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Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

68

1:28:15,758

1:14,210

31

02

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

68

+10,768

1:14,573

21

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Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

68

+11,276

1:14,398

17

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

68

+44,151

1:15,297

16

05

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

67

+1 Runde

1:14,578

10

06

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

Franco Colapinto

Franco Colapinto

BWT Alpine Formula One Team

43

67

+1 Runde

1:15,462

8

07

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Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

67

+1 Runde

1:15,604

6

08

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

Pierre Gasly

Pierre Gasly

BWT Alpine Formula One Team

10

67

+1 Runde

1:15,390

4

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Carlos Sainz Jr.

Carlos Sainz Jr.

Atlassian Williams Racing

Carlos Sainz Jr.

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Atlassian Williams Racing

55

67

+1 Runde

1:15,852

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Oliver Bearman

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Oliver Bearman

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