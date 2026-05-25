SBK-WM in Aragon: Vier Serien und parallel die MotoGP – wann was passiert
Am kommenden Wochenende gastiert die Superbike-WM 2026 im MotorLand Aragon. Neben drei Weltmeisterschaften wurde ein World-Cup in den Zeitplan gepresst.
Das sechste Meeting der Superbike-WM 2026 findet im MotorLand Aragon statt. Der Termin Ende Mai ist ungewohnt, denn die vergangenen drei Jahre reiste die seriennahe Weltmeisterschaft erst im September zur Piste im spanischen Hinterland.
Seit 2011 ist Aragon regelmäßiger Austragungsort der Superbike-WM; während der Coronapandemie fanden 2020 sogar zwei Rennwochenenden auf der 5077 Meter langen Piste statt. In diesem Jahr sind neben der Top-Kategorie und der Supersport-WM auch die neue Sportbike-Serie am Start. Im Rahmenprogramm wird außerdem das zweite Saisonmeeting des R3-World-Cups veranstaltet.
Weil am selben Wochenende die MotoGP in Mugello gastiert, wird vom Master-Zeitplan abgewichen. Die erste wichtige Entscheidung fällt am Freitag in der Superpole der Supersport-WM um 13:55 Uhr. Die beiden Hauptrennen der Superbike-WM finden am Samstag und Sonntag um 14 Uhr und 15:30 Uhr statt.
Zeitplan der Superbike-WM 2026 im MotorLand Aragon
Freitag, 29. Mai
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:25
25 min
R3-World-Cup
Freies Training
09:40
10:20
40
SSP-WM
Freies Training
10:35
11:20
45
SBK-WM
Freies Training 1
11:35
12:00
25
SPB-WM
Freies Training
13:15
13:40
25
R3-World-Cup
Superpole
13:55
14:35
40
SSP-WM
Superpole
15:00
15:45
45
SBK-WM
Freies Training 2
16:00
16:25
25
SPB-WM
Superpole
Samstag, 30. Mai
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:10
10 min
SSP-WM
Warm up
09:20
09:30
10
SPB-WM
Warm up
09:40
10:00
20
SBK-WM
Freies Training 3
10:20
9 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 1
11:15
11:30
15 min
SBK-WM
Superpole
12:30
15 Rd.
SSP-WM
Rennen 1
14:00
18 Rd.
SBK-WM
Rennen 1
15:15
11 Rd.
SPB-WM
Rennen 1
Sonntag, 31. Mai
Beginn
Ende
Dauer
Serie
Session
09:00
09:15
10 min
SPB-WM
Warm up
09:20
09:30
10
SBK-WM
Warm up
09:40
09:50
10
SSP-WM
Warm up
10:10
9 Rd.
R3-World-Cup
Rennen 2
11:10
10 Rd.
SBK-WM
Superpole-Race
13:00
11 Rd.
SPB-WM
Rennen 2
14:00
15 Rd.
SSP-WM
Rennen 2
15:30
18 Rd.
SBK-WM
Rennen 2
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