Toto Wolff zu Russell & Antonelli in Spielberg: Das machte den Unterschied

Zunächst herrschte allgemeine Verwirrung, als zum Schluss des Qualifyings auf dem Red Bull Ring der Name von George Russell ganz oben auf dem Zeitenmonitor aufleuchtete. Schliesslich hatte der Mercedes-Routinier seine Runde erst beendet, als Max Verstappen bereits abgeflogen war und die doppelten gelben Flaggen gezeigt wurde.

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Warum wurde die Runde des Briten nicht gestrichen? Die FIA-Verantwortlichen klärten auf: Als Russell die Unfallstelle passierte, war noch eine einfache gelbe Flagge draussen – das heisst, es reichte, dass der Mercedes-Pilot genügend abbremste, um die Runde nicht gestrichen zu bekommen. Sein Teamkollege Kimi Antonelli hatte das gleiche Glück, brach seine Runde aber ab.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff lobte nach der Zeitenjagd: «George ging 100 Meter lang vom Gas, das hat ihn eineinhalb Zehntel gekostet. Es war eine unglaubliche Runde, die er da gedreht hat, wir haben in den Daten gesehen, dass er im Vergleich zu den vorangegangenen Runden richtig vom Gas gegangen ist. Das hat er gut gemacht, ich bin wirklich glücklich, dass er die Pole geholt hat.»

«Er hat grossartige Arbeit geleistet und das ganze Wochenende schon eine gute Leistung gezeigt. Als es darauf ankam, hat er seine Erfahrung genutzt, er ging zum richtigen Zeitpunkt vom Gas und hat die bestmögliche Runde gedreht. Manchmal muss man die Dinge vereinfachen und einfach fahren, und das hat er getan», fügte der Wiener an.

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Zu Antonelli, der nicht so geistesgegenwärtig reagierte, sagte Wolff: «Ich glaube, er hatte den Eindruck, dass die doppelten gelben Flaggen gezeigt wurden. Aber der vierte Platz ist eine gute Ausgangslage und er hat immer noch alle Chancen im Rennen. Er sammelt mit jedem Rennwochenende weitere Erfahrungen und hat einmal mehr bewiesen, dass er ganz vorne mitkämpfen kann.»