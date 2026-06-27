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KTM-Ass Acosta nach Assen-Frust-Samstag: Wenig Fahrzeit, zu viele Fehler

Frust statt Fahrtzeit brachte der MotoGP-Samstag in Assen für KTM-Ass Pedro Acosta. Wie er zum Verbot der Startvorrichtung steht und was er vom Grand-Prix-Sonntag erwartet, verriet er nach dem Sprint.

Bernhard M. Höhne

Von

MotoGP

Pedro Acosta kämpfte im Sprint zweimal gegen Yamaha-Mann Quartararo
Pedro Acosta kämpfte im Sprint zweimal gegen Yamaha-Mann Quartararo
Foto: Gold and Goose
Pedro Acosta kämpfte im Sprint zweimal gegen Yamaha-Mann Quartararo
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Pedro Acosta erlebte in Assen einen Samstag zum Vergessen. Einem technischen Defekt im FP2 folgte ein weiterer im Q2. Kaum Vorbereitung und der achte Startplatz waren die Folgen für den Spanier. Der Verlauf des Samstags nagte im Anschluss an das Sprintrennen hörbar am KTM-Piloten: «Es zieht eine Menge Probleme nach sich, wenn man nicht bereit ist für das Rennen.» Eine Neuerung, auf die sich Acosta weniger vorbereiten konnte als die Konkurrenz, war der Start des Motorrads ohne Starthilfe an der Vorderradgabel: Es folgte sein erster Start in der MotoGP ohne das «Hole-Shot-Device» an der Vorderradgabel. Keine positive Veränderung für die Noch-Speerspitze der Munderfinger: «Ich glaube, ohne die Vorrichtung ist der Start noch gefährlicher als davor, denn das Motorrad neigt viel mehr zu Wheelies. Darüber sollte man noch einmal nachdenken.»

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Dem Start folgte der Verlust des achten Platzes an Fabio Quartararo. Nach wenigen hundert Metern fegte der Racer aus Murcia durchs Kiesbett und verlor weitere sechs Plätze - er hätte sich an einem Kurveneingang verschätzt. Für den Moto2-Weltmeister von 2023 die logische Folge der fehlenden Gewöhnung an die Bedingungen durch fehlende Fahrtzeit: «Wenn du im FP2 und in der Qualifikation in Summe nur sechs gezeitete Runden fahren kannst, dann gibt es kaum eine Möglichkeit, sich gut vorzubereiten und es passieren Fehler wie meiner.»

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In der Folge konnte der Mann mit der Nummer 37 noch sechs Überholmanöver setzen und sah als Neunter die Zielflagge. Ein schwacher Trost für den nun WM-Fünften, denn: «Wir sind auf dieser Strecke weit weg von dem, wo wir sein wollen.» Den Sprint am Samstag hatte der 22-Jährige auf dem neunten Rang beendet, einen weiteren Platz schlechter als seine Startposition.

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Auch bedingt durch die technischen Gebrechen, die mehr Fahrtzeit im Vorfeld verhinderten. Diese waren so vorher noch nicht aufgetreten, wie Acosta zu Protokoll gab: «Noch eine Überraschung. Diese Art von Defekt war neu. Das Team muss das im Blick behalten - und dann die Daumen drücken, dass wir im langen Rennen am Sonntag ins Ziel kommen.» Für den GP braucht es noch Vorbereitung, so Acosta: «Wir sind spät dran! Wir haben nur noch das Warm-Up, um uns für das Sonntagsrennen bereit zu machen.» Eine Entschuldigung vom Team erwarte der Spanier aber nicht: «Die bringt uns nichts. Dass das Problem behoben wird und nicht wieder auftritt, das brauchen wir!»

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Toprak Razgatlioglu
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Pedro Acosta & Brad Binder
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Enea Bastianini
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Der Start des Sprints
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Fabio Quartararo
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Ai Ogura
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Joan Mir
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Qualifying - Ai Ogura, Jorge Martin & Marco Bezzecchi
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Sprint - Ai Ogura, Raúl Fernández & Fabio di Giannantonio
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01

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

79

26

40:21,905

1:32,483

34

02

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

26

+2,004

1:32,534

32

03

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

26

+3,512

1:32,570

21

04

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

26

+9,315

1:32,707

20

05

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BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

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BK8 Gresini Racing MotoGP

73

26

+10,140

1:32,749

11

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Red Bull KTM Factory Racing

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Red Bull KTM Factory Racing

23

26

+10,388

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12

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Ducati Lenovo Team

93

26

+10,288

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13

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