Euro Moto Most: Der Plan am Sonntag

Die Suche nach Schatten und dem nächsten Getränkestand wird am Rennsonntag die Challenge der Fans an der Strecke sein. Die Fahrer treten bei sechs Rennen an, die Euro Moto Superbike-Piloten dürfen gleich zwei Mal ran. Das Startprozedere wurde auf ein Minimum verkürzt, um die Hitzeschlacht nicht schon schlimmer zu machen.

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Kurzer Prozess

Die Temperaturen steigen weiter. Aus diesem Grund wird das obligatorische Startverfahren bei den Rennen der Euro Moto-Klassen Most an diesem Wochenende ausgesetzt. Das teilte der Promoter mit Blick auf die Wetterkarte mit. Es gilt das Quick-Start-Prozedere. So sieht die verkürzte Version aus: Statt 15 Minuten wird die Boxengasse sieben Minuten vor dem Start für 60 Sekunden geöffnet. Nach der Besichtigungsrunde nehmen die Fahrer ihre Positionen ein. Nach der Warm up-Runde erfolgt unmittelbar der Rennstart. Gegen eine zusätzliche Verkürzung der Rennen in den EURO MOTO-Klassen haben sich die Fahrervertreter Toni Finsterbusch (Superbike), Marvin Siebdrath (Supersport) und Micky Winkler (Sportbike) ausgesprochen. Nach ihrer Einschätzung ist die körperliche Leistungsfähigkeit der Teilnehmer trotz der hohen Temperaturen gewährleistet.

Der Rausschmeisser

Wenn die Rennen alle vorüber sind, ist noch lange nicht die Zeit für ein kühles Blondes. Denn danach heißt es einpacken und abreisen. Die Boxen und auch gleich das ganze Fahrerlager müssen um 19 Uhr besenrein übergeben werden. Danach ist zumindest an der Rennstrecke Feierabend.

Der Stream

Es wird wieder gestreamt. Aber 10.45 Uhr kann man sich die Rennen der Euro Moto und der Rahmenrennen über den von Radio Viktoria erstellten Stream mit einem Kaltgetränk in der einen und dem Taschen-Ventilator in der anderen Hand zu Gemüte führen. Am Mikro sind wieder Tommie Deitenbach, Lukas Gajewski und Danijel Peric am Mikro. Den englischen Kommentar übernimmt Tom Brooks. «Leider weiter ohne Drohne und mit einer Streckenkamera weniger», erklärt Produktionsleiter Stephan Kraus. Wem das nicht genug ist, der kann sich parallel noch mit dem kostenlosen Live-Stream von Bike Promotion und den offiziellen Resultaten vergnügen.

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Die Sendezeiten

10:45 Uhr – Welcome Moderation

10:50 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 1 (Start 11:00 Uhr)

11:40 Uhr – Euro Moto Sportbike Rennen 2 (Start 11:50 Uhr)

12:25 Uhr – Kawasaki ZX-4RR Cup Rennen 2 (Start 12:30 Uhr)

13:00 Uhr – Fan Walk

13:40 Uhr – Euro Moto Supersport Rennen 2 (Start 13:50 Uhr)

14:30 Uhr – Euro Moto Superbike Rennen 2 (Start 14:40 Uhr)

15:15 Uhr – Kawasaki ZX-6R Cup Rennen 2 (Start 15:20 Uhr)

15:55 Uhr – Pro Superstock 1000 Cup Rennen 2 (Start 16:00 Uhr)

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Das Wetter

In Most scheint morgens die Sonne bei blauem Himmel und die Temperatur liegt bei 22°C. Mittags gibt es lockere Bewölkung und das Thermometer klettert auf 39°C. Abends sind in Most Teile des Himmels mit Wolken bedeckt bei Temperaturen von 31 bis 38°C. In der Nacht ist ein Blick auf die Sterne nur vereinzelt bei sonst wolkigem Himmel möglich bei Tiefstwerten von 25°C. Mit Böen zwischen 12 und 33 km/h ist zu rechnen. (Quelle: wette.com)

Der Zeitplan am Sonntag, den 28. Juni 2026