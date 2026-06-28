Euro Moto News: Lockerer Lenker, Panik und die Nachtwächter-Suche

Alle Fahrer und Teams kämpfen sich tapfer durch die bestialische Hitze, bei der die Asphalttemperaturen gerne mal die 60 Grad-Marke knacken. In der Sportbike-Klasse fackelt eine Yamaha ab und in der Supersport gelingt mit der Yamaha R9 der erste Euro Moto-Sieg.

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Verlosung von MotoGP Tickets

«Bei uns bekommen die Fans jetzt ihre absolut große Chance», erklären die Euro Moto-Macher auf der Seite euromoto.racing. «Im Rahmen des Vorverkaufs für die Euro Moto-Events in Oschersleben, Assen sowie am Nürburgring und in Hockenheim verlosen wir unter dem Publikum exklusive Tickets für die MotoGP-Weltmeisterschaft vom 10. bis 12. Juli 2026 auf dem Sachsenring. In der Auslosung befinden sich:

1×2 VIP-Tickets inkl. VIP-Parkplatz 1×2 Tribünentickets inkl. VIP-Parkplatz 2×2 Tribünentickets 3×2 Stehplatztickets

Für die Teilnahme am Gewinnspiel muss durch den Interessenten im Zeitraum vom 26.06.2026 bis zum 05.07.2026 (23:59 Uhr) ein Ticketkauf für eines der Euro Moto-Events 2026 über die Seite https://tickets.euromoto.racing/ getätigt werden. Mit Abschluss der Buchung nimmt er automatisch an der Verlosung teil.»

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Keine Sportbike-Punkte

Das erste Rennen der Euro Moto Sportbike am Samstag in Most ist ohne Wertung geblieben. Nach gleich zwei Rennabbrüchen entschied die Rennleitung, keinen weiteren Neustart mehr anzusetzen. Damit wird das Rennen nicht gewertet und es gibt keine Punkte. Noch in der Anfangsphase zum ersten Rennen kam es zu einem Zwischenfall. Der Niederländer Jay-Jay Den Hoed (SWPN) fuhr in der Schikane Mika Siebdrath (Freudenberg Rora-Paligo Racing) ins Heck. Beide Fahrer stürzten und rutschten über den Asphalt, zudem fing die Yamaha von Den Hoed Feuer.

Thema der Woche Europapolitik in der MotoGP: Italien gegen Spanien – Aprilia gegen Ducati Marc Marquez und Pedro Acosta fahren die nächsten Jahre für Ducati, Marco Bezzecchi und Pecco Bagnaia für Aprilia. Die Aufstellung zeigt auch den Wettkampf der Italo-Werke auf strategischer Ebene. Thomas Kuttruf Weiterlesen

Nach der Unterbrechung wurde das Rennen über sieben Runden neu gestartet.. Doch erneut hielt das Rennen nicht lange. Im Hintergrund kam es zu einer weiteren Kollision, diesmal zwischen Tom Kuil (RT Motorsports) und Louis Rammerstorfer (Freudenberg Rora-Paligo Racing). Daraufhin wurde die rote Flagge ein zweites Mal gezeigt. Anschließend entschied sich die Rennleitung, das Rennen nicht noch einmal neu zu starten. (Quelle: Rowena Hinzmann)

Keine Extra-Wurst

Marvin Siebdrath ist der Fahrersprecher in der Euro Moto Supersport und hatte sich gestern in einer Besprechung wie auch seine Kollegen aus der Euro Moto Superbike (Toni Finsterbusch) und Sportbike (Micky Winkler) gegen eine Verkürzung der Renndistanzen aufgrund der Hitze ausgesprochen. Dabei bleibt es auch. «Die Temperaturen sind grenzwertig. Das Fahren macht keinen Spaß. Aber wir betreiben hier Leistungssport und der macht eben nicht immer Spaß. Und alle Fahrer haben die gleichen Bedingungen.»

Pleite für Blin

Bisher war die Bilanz des Polen Daniel Blin des Team AF Automarket makellos. Vier Starts, vier Siege und die Tabellen-Führung konnte der Ducati-Pilot sein Eigen nennen. Doch schon am Samstag war die Pracht dahin. Im ersten Qualifying war Blin gestürzt und hatte nur eine gezeitete Runde zusammengebracht. Das Rennen am Samstag musst er von Rang 16 aus in Angriff nehmen. Wer auf eine Aufholjagd gehofft hatte, wurde enttäuscht. Nach dem Rennstart erwiesen sich die Ducati von Blin und auch seinem Schweizer Kollegen Marcel Brenner nicht sehr hitzebeständig. Die Zeiten gingen bei beiden massiv in den Keller. Brenner rettete sich auf Platz 7, Blin strandete auf Rang 13, nachdem sich auch noch sein linker Lenkerstummel gelockert hatte. Die Tabellenführung übernahm Rennsieger Dirk Geiger.

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Kurze Panik-Attacke

Wenn neben der Gluthitze in Most auch noch das Motorrad eines Konkurrenten abfackelt, kann es einem schon nochmal eine Portion heißer werden. Mika Siebdrath war nach dem Start des ersten Sportbike-Rennens von Jay Jay den Hoed abgeräumt worden. Dessen Yamaha fing beim Schlittern über den Asphalt Feuer, Siebdraths Triumph blieb auf dem Lagerfeuer der besonderen Art liegen, zwischen den beiden Bikes Siebdraths Bein. «Da habe ich kurz voll die Panik geschoben», erklärte er nach der unbeschadeten Rückkehr in die Freudenberg-Box. Er hatte sich aus eigener Kraft aus der misslichen Lage befreien können. Den Hoed hatte unterdessen wild gestikulierend die Streckenposten mit den Feuerlöschern alarmiert.

Nachtwächter gesucht

«Alle Nachteulen aufgepasst», heißt es bei den Betreibern des Sachsenrings. «Für den Liqui Moly Motorrad Grand Prix Deutschland auf dem Sachsenring (10. bis 12. Juli) suchen wir noch tatkräftige Unterstützung für die Nachtschichten von Mittwoch bis Samstag sowie von Donnerstag bis Sonntag. Mit eurem Einsatz sorgt ihr für einen reibungslosen Ablauf des größten Einzelsportevents Deutschlands und werdet Teil eines einzigartigen Motorsport-Wochenendes.» Alle Infos gibt es direkt beim Sachsenring .

Andere Mannschaft

Normalerweise sitzen beim Sender Sky im Rahmen der MotoGP-Übertragung entweder Florian Alt oder Lukas Tulovic am Experten-Mikrofon. Doch da an diesem Wochenende neben der MotoGP in Assen auch zeitgleich die Euro Moto in Most stattfindet, sind die beiden Superbike-Piloten verhindert. Stattdessen sitzt mit Luca Grünwald ein ehemaliger Rennstrecken-Kollege neben Moderator Eddie Mielke am Sky-Mikro.