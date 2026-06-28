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Red Bull Rookies/Assen: Sieg für Benat Fernandez, Pech für Fynn Kratochwil

Wenige Meter vor der Ziellinie war noch alles offen. Ein klassisches Red Bull Rookies Cup-Rennen eben. Der Gesamtführende setzte sich am Ende durch. Kratochwil wurde abgeräumt.

Red Bull Rookies

Pech für Fynn Kratochwil
Pech für Fynn Kratochwil
Foto: Thomas Seidenglanz
Pech für Fynn Kratochwil
© Thomas Seidenglanz

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Im ersten Rennen am späten Samstagnachmittag hieß der Sieger bei schon fast angenehmen 31 Grad Carlos Cano. Der 15-jährige Spanier stand zum ersten Mal ganz oben auf dem Treppchen des Red Bull Rookies Cup. Der Deutsche Fynn Kratochwil, der an diesem Wochenende ohne seinen erkrankten Betreuer Dirk Heidolf auskommen musste, kam weniger als eine halbe Sekunde hinter dem Sieger ins Ziel, wurde aber aus Sicht der Rennleitung wegen seiner gelegentlich zu herzhafter Fahrweise mit einer Long Lap bestraft, die wegen des späten Zeitpunkts im Rennen in eine Drei-Sekunden-Strafe umgewandelt wurde.

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Am Sonntagmorgen ging es für die Rookies in den zweiten und damit letzten Lauf des Assen-Wochenendes. Über Nacht hatte es kräftig geregnet und Teile der Strecke waren beim Start der Teenager noch nicht ganz abgetrocknet und machten den Frühsport zu einer kniffligen Angelegenheit. Die Piloten gingen auf Slicks ins Rennen. Der Japaner Ryota Ogiwara stürmte vom fünften Startplatz an die Spitze. Fynn Kratochwil tauchte nach dem ersten Getümmel als Zehnter auf der Liste auf und steckte damit mitten in der Führungsgruppe.

Benat Fernandez gewinnt
Benat Fernandez gewinnt
Foto: Thomas Seidenglanz
Benat Fernandez gewinnt
© Thomas Seidenglanz

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Der aktuell Cup-Führende Benat Fernandez mischte ebenso mit wie der Samstagssieger Cano. Bei den Verfolgern ging es wie gewohnt wild zu und die Positionen wechselten ununterbrochen. An der Spitze behauptete sich Cano, aber nur kurz, dann übernahm David Gonzalez das Zepter, nur um zwei Kurven und einen Bodycheck später, auf dem achten Platz wieder aufzutauchen. Kratochwil war als 15. am Ende der Gruppe nach wie vor dran.

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Cano, Mounsey, Fernandez, Bujosa und der US-Amerikaner Daniel bestimmte das Tempo an der Spitze kurz vor der Halbzeit. Doch in Stein gemeißelt war das noch lange nicht. Auch Kratochwil hatte sich wieder auf den elften Platz gearbeitet. Bei noch sechs zu fahrenden Runden stürzte Ogiwara aus dem Rennen und plötzlich hieß der neue Führende Travis Borg, der vom 24. und damit letzten Platz gestartet war. Doch auch er konnte sich nicht lange an der Spitze halten und war plötzlich Siebter, einen Platz vom wiedererstarkten Kratochwil.

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15 Piloten stritten in den letzten Runden um den Sieg und bis auf die letzten Meter war nicht klar, wer das Rennen machen würde. Alle kamen nicht an. Im Getümmel krachte es und es erwischte Kratochwil, der unschuldig von da David da Costa ins Aus befördert worden war als, als dieser versuchte, innen an Kratochwil vorbeizukommen. Beide sahen nicht das Ziel.

In der vorletzten Runde schmiss Daniel die KTM in den Dreck, nachdem er das Hinterrad eines Kollegen touchiert hatte. Drunter und drüber ging es in der letzten Runde. Borg führte vor der letzten Schikane, hinterher war er Dritter. Den Sieg holte Benat Fernandez und baute damit seine Meisterschaftsführung weiter aus. Platz 2 ging an David Gonzalez.

Letzte Tipps für Kratochwil von Alzamora
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Foto: Thomas Seidenglanz
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© Thomas Seidenglanz

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Pos

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Start Nr

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Benat Fernandez

Benat Fernandez

7

13

23:10,965

1:45,509

25

02

David González

David González

11

13

+0,082

1:45,731

20

03

Travis Borg

Travis Borg

23

13

+0,208

1:45,376

16

04

Carlos Cano

Carlos Cano

71

13

+0,231

1:45,530

13

05

Kiattisak Singhapong

Kiattisak Singhapong

85

13

+0,419

1:44,981

11

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Fernando Bujosa

69

13

+0,512

1:45,201

10

07

Kiandra Ramadhipa

Kiandra Ramadhipa

32

13

+1,427

1:45,529

9

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57

13

+1,545

1:45,403

8

09

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77

13

+1,661

1:45,599

7

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17

13

+1,810

1:45,204

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