Unser neues Rätsel Racing-Raritäten: Ist das nun Lamm oder Löwe?

Wer ist das? Wo und wann ist das Bild entstanden?

Wer ist das? Wo und wann ist das Bild entstanden?

Meist aus dem Archiv unserer Foto-Partner XPB und Grand Prix Photo stellen wir jede Woche ab Dienstag ein kleines Stück Motorsport-Historie vor. Sagen Sie uns, wer zu erkennen ist (Beispiel: Jo Siffert, Monza, 1970) und rätseln Sie um die Ehre mit – zu gewinnen gibt es nichts. Schicken Sie Ihre Lösung an: mathias.brunner@speedweek.com. Einsendeschluss ist Sonntag der laufenden Woche, um 24.00 Uhr.

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Die Teilnahme ist kostenlos. Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren. Mitarbeiter der beteiligten Unternehmen sind ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die im Rahmen des Rätsels übermittelten Daten werden ausschliesslich zur Durchführung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Beim neuen Rätsel gilt: Ist das nun Lamm oder Löwe? Wer ist diese Formel-1-Eintagesfliege?

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Unser Hinweis für die letzte Aufgabe lautete: Jetzt gibt’s was auf die Ohren! Wir wollen von Ihnen wissen, wer auf dem Foto zu sehen ist, wann und wo das Foto entstand und wieso der Pilot mit diesem seltsamen Helm ausrückte.

Zu sehen war der Australier Jack Brabham mit Helikoperpiloten-Helm, das Bild entstand in Jarama 1970. Brabham trug den seltsam aussehenden Helm auch in Monaco und England. Vom Bild ist es fast unmöglich, auf den Ort zu kommen, aber das stand dieses Mal auch nicht im Vordergrund, es ging uns um den Fahrer und den merkwürdigen Helm.

Jack Brabham in Jarama 1970 mit Hubschrauberpiloten-Helm Foto: Grand Prix Photo Jack Brabham in Jarama 1970 mit Hubschrauberpiloten-Helm © Grand Prix Photo

Die Geschichte dazu: Brabham weigerte sich jahrelang standhaft, im Rennwagen Ohrschutz zu tragen. Der dreifache Weltmeister war davon überzeugt, dass er mechanische Probleme akustisch eher wahrnehmen kann, so ganz ohne Schutz.

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Es kam, wie es kommen musste: Brabham trug einen Hörschaden davon und schon im letzten Teil seiner Karriere wurde er schwerhörig.

Damit kommen wir zu diesem Helm: 1970 experimentierten einige Fahrer mit diesem Helikopterpiloten-Helm der US-amerikanischen Streitkräfte (Typ Gentex SPH), neben Brabham auch Jackie Stewart und Piers Courage.

Wie sich herausstellte, war der Kopfschutz von Heli- oder Kampf-Piloten aber nicht der Weisheit letzter Schluss, trotz der Schalen links und rechts.

Der schwarze Klebestreifen auf dem Helm von Brabham verdeckt einen Spalt, mit dem das Klarsichtvisier der Flugkollegen heruntergezogen werden konnte. Brabham trug da lieber eine Skibrille. Im weiteren Verlauf der Saison stellte «Black Jack» dann auf einen Vollvisierhelm um.

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