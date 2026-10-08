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Formel-1-Star auf Abwegen: Valtteri Bottas' ungewöhnliche GP-Vorbereitung

Valtteri Bottas ist bekanntermassen ein passionierter Radfahrer. Der Cadillac-Pilot hat sich deshalb für eine ungewöhnliche Singapur-Anreise entschieden. Er war knapp 420 km auf zwei Rädern unterwegs.

Formel 1

Valtteri Bottas radelte von Malaysia nach Singapur
Valtteri Bottas radelte von Malaysia nach Singapur
Foto: X/@ValtteriBottas
Valtteri Bottas radelte von Malaysia nach Singapur
© X/@ValtteriBottas

Im Artikel erwähnt

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Dass Valtteri Bottas auch auf zwei Rädern flott unterwegs ist, hat der Finne schon mehrfach bewiesen. Zusammen mit seiner Freundin, Radrennfahrerin Tiffany Cromwell, hat er schon viele Kilometer auf dem Zweirad zurückgelegt und auch eigene Gravel-Wettbewerbe ins Leben gerufen.

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Der Formel-1-Star stellte sich auch immer wieder selbst Herausforderungen, so nahm er etwa 2024 an der Gravel-WM in Belgien Teil und auch für die nächste Weltmeisterschaft in Australien hat er sich bereits qualifiziert.

Valtteri Bottas radelt an Krokodilfarmen und Palmöl-Plantagen vorbei

Deshalb verwundert es nicht, dass er sich auf zwei Rädern auf den anstehenden Singapur-GP vorbereitet hat – und zwar mit einer ungewöhnlichen Anreise. Nach seinem Ausscheiden beim Bahrain-GP, der wegen des Iran-Kriegs in Malaysia ausgetragen wurde, schwang er sich auf den Sattel seines Gravel-Bikes und fuhr los.

Im Artikel erwähnt

Knapp 420 km (genau genommen waren es 419,67 km) legte er zurück, bis er am Mittwochabend im kleinen Stadtstaat angekommen ist, wie er in den sozialen Medien erklärt hat. «Was für ein legendäres Abenteuer», kommentierte er, und zeigte ein paar Bilder von seiner Anreise, bei der er auch nach Einbruch der Dunkelheit unterwegs war.

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Der Weg führte entlang von Palmöl-Plantagen und auch an einer Krokodilfarm vorbei, dabei stellte auch das Klima eine Herausforderung dar. Die Temperaturen lagen bei etwa 30 Grad Celsius, die Luftfeuchtigkeit lag bei rund 68 Prozent. Damit hat er sich gut auf das Rennen in Singapur vorbereitet, das die Rennleitung als offizielles Hitzerennen deklariert hat, da die Voraussage sowohl für den Sprint als auch für den GP Temperaturen von mehr als 31 Grad erwarten lässt.

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