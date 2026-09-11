Fred Vasseur (Ferrari) zu Hamilton/Leclerc: «Ich muss das Team schützen»

SPEEDWEEK.com hatte es schon vorhergesagt, als Lewis Hamilton damals für Ferrari unterzeichnet hat: Der Engländer würde früher oder später das gleiche Stück Asphalt für sich beanspruchen wie der Monegasse Charles Leclerc, und dann scheppert’s.

Werbung

Werbung

Die beiden Ausnahme-Rennfahrer sind sich seither einige Male in die Quere gekommen, zuletzt in Monza. Und Lewis Hamilton hat am 10. September bestätigt: «Was Charles und mich angeht, so haben wir uns unter vier Augen hingesetzt und die heissen Situationen besprochen. Ich weiss es zu schätzen, wie er sich nicht vor diesem Gespräch gescheut hat, sondern mir gegenüber ganz offen ist. Aber solche Zweikämpfe sind ganz normal im Sport. Es ist auch unvermeidlich, dass wir uns auf der Bahn wieder treffen werden. Denn er will so sehr ein gutes Ergebnis erringen wie ich auch.»

In Monza alterte Ferrari-Teamchef Fred Vasseur um Jahre. Im Fahrerlager des Madring sagt der Franzose gegenüber meinem Kollegen Roberto Chinchero von der italienischen motorsport.com: «Ich hatte gute Gespräche mit Lewis und Charles, sie haben sich untereinander ausgesprochen, und ich habe sie an einige Grundprinzipien meiner Teamführung erinnert.»

«Ich muss das Team schützen, das gehört zu meinen Aufgaben. Und genau das habe ich auch den Piloten gesagt – wenn wir Ergebnisse erreichen wollen, dann müssen wir die Mannschaft in Schutz nehmen, und dazu gehört, Verantwortung zu übernehmen.»

Werbung

Werbung

«Ich habe Lewis daran erinnert, dass wir das Rennen in Melbourne vor zwei Jahren dank der Strategie gewonnen haben. Ich habe Ravin Jain auf das Podium geschickt, weil es richtig war, ihn zu belohnen. Als wir dagegen ein Rennen wegen der Strategie verloren haben, bin ich vor die Kameras getreten und habe den Kopf hingehalten.»

«Ich verlange von den Fahrern nicht, auf Offenheit oder Härte zu verzichten. Aber sehr oft sind sie bei uns viel gelassener, als wenn sie dann mit der Presse sprechen. Lewis hat mir gesagt: ‘Fred, 80 Prozent meiner Aussagen waren positiv, und sie haben nur die negativen 20 herausgegriffen.’ Wir alle wissen, wie das funktioniert. Wenn du sagst, dass das Team gute Arbeit leistet, und dann ein ‚aber‘ hinzufügst, wird genau dieser Teil zur Schlagzeile. Das gehört zum Spiel.»

«Charles hat bei der Diskussion zugegeben: ‚Ich war zu aggressiv.‘ Und das ist für mich in Ordnung. Als Kimi im Kampf mit Russell war, landete er auch im Kies, genauso wie Lewis beim Start. In unserem Fall sind wir jedoch sehr schnell von einem Zwischenfall auf der Strecke dazu übergegangen, von einer Krise im Fahrer-Management zu sprechen. Ich denke, die beiden Dinge sollte man im richtigen Verhältnis zueinander sehen.»

Zu sagen, dass es keine Verhaltensregeln gibt, entspricht nicht der Realität. Man kann nicht erwarten, dass in den Verträgen sämtliche Szenarien aufgeführt sind, die auf der Strecke vorkommen können, denn unweigerlich würde alles zu einer Frage der Auslegung. ‚Ich war da‘, ‚Nein, du warst fünf Zentimeter weiter hinten‘; damit löst man nichts. Die Prinzipien sind klar, und die Fahrer kennen sie auch.»

Werbung