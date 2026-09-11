Großer Preis von San Marino: Wo die Trainings und Rennen gezeigt werden

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt.

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von San Marino an diesem Wochenende gehört zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden. DF1 überträgt am Samstag um 10.50 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.45 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag überträgt der Sender ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Samstag wird auf ServusTV um 10.40 Uhr das MotoGP-Qualifying live übertragen. Ab 12.50 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 10.20 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits ab Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Samstag zeigt SRF zwei ab 14.50 Uhr den MotoGP-Sprint live. Das MotoGP-Rennen am Sonntag überträgt der Sender ab 13.50 Uhr. Im Stream und in der SRF-Sport-App werden sowohl der MotoGP-Sprint am Samstag als auch der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

RSI überträgt auf LA2 am Samstag um 10.45 Uhr das MotoGP-Qualifying live. Ab 12.40 Uhr werden die Qualifyings der Klassen Moto3 und Moto2 sowie der MotoGP-Sprint gezeigt. Um 17.10 Uhr und 2.30 Uhr folgen Wiederholungen des Moto2-Qualifyings. Um 3.30 Uhr wird eine Aufzeichnung des MotoGP-Sprints gezeigt. Am Sonntag überträgt LA2 ab 10.55 Uhr die Rennen aller Klassen live.

RTS2 zeigt am Samstag ab 14.55 Uhr den MotoGP-Sprint. Am Sonntag überträgt der Sender ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

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Zeitplan für den Großen Preis von San Marino 2026 (MESZ):

Freitag, 11. September:

09.00 – 09.35 Uhr (35 min): Moto3, FP1 09.50 – 10.30 Uhr (40 min): Moto2, FP1 10.45 – 11.30 Uhr (45 min): MotoGP, FP1 13.15 – 13.50 Uhr (35 min): Moto3, Practice 14.05 – 14.45 Uhr (40 min): Moto2, Practice 15.00 – 16.00 Uhr (60 min): MotoGP, Practice

Samstag, 12. September:

08.40 – 09.10 Uhr (30 min): Moto3, FP2 09.25 – 09.55 Uhr (30 min): Moto2, FP2 10.10 – 10.40 Uhr (30 min): MotoGP, FP2 10.50 – 11.05 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 1 11.15 – 11.30 Uhr (15 min): MotoGP, Qualifying 2 12.45 – 13.00 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 1 13.10 – 13.25 Uhr (15 min): Moto3, Qualifying 2 13.40 – 13.55 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 1 14.05 – 14.20 Uhr (15 min): Moto2, Qualifying 2 15.00 Uhr: MotoGP-Sprint (13 Runden) 16.10 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 1 (15 Runden)

Sonntag, 13. September:

08.45 Uhr: Red Bull Rookies Cup, Rennen 2 (15 Runden) 09.40 – 09.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up 11.00 Uhr: Moto3-Rennen (20 Runden) 12.15 Uhr: Moto2-Rennen (22 Runden) 14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (27 Runden)

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