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30 Jahre Gresini Racing: Zu Ehren von MotoGP-Ikone Marco Simoncelli

Das MotoGP-Team Gresini Racing bestreitet 2026 die 30. Saison in der Motorrad-Weltmeisterschaft. Alex Marquez und Fermin Aldeguer werden in Misano in den Farben von Marco Simoncelli antreten.

MotoGP

Wunderschön: Die Ducati Desmosedici im Simoncelli-Design
Wunderschön: Die Ducati Desmosedici im Simoncelli-Design
Foto: Gresini Racing
Wunderschön: Die Ducati Desmosedici im Simoncelli-Design
© Gresini Racing

Im Artikel erwähnt

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Seit 30 Jahren ist das Team Gresini Racing im GP-Paddock vertreten. Um das runde Jubiläum gebührend zu feiern, wird Gresini in Misano im Grand Prix am Sonntag mit einer speziellen Lackierung antreten.

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Es werden die Farben sein, die den Italiener Marco Simoncelli während seiner kurzen MotoGP-Karriere begleiteten. Die Lackierung wurde am Donnerstagabend in Anwesenheit von Paolo Simoncelli – dem Vater von Marco –, Carmelo und Carlos Ezpeleta, Ducati-Corse-CEO Gigi Dall’Igna sowie dem gesamten Gresini-Team unter der Leitung von Nadia Padovani vorgestellt.

So werden Alex Marquez und Fermin Aldeguer am Sonntag auf dem Misano World Circuit Marco Simoncelli in den Farben Weiß und Rot unterwegs sein. Sowohl die Ducati Desmosedici als auch die Lederkombis der beiden Fahrer sind in den ikonischen Farben gehalten.

Im Artikel erwähnt

Die Vorstellung des Simoncelli-Designs in Misano
Die Vorstellung des Simoncelli-Designs in Misano
Foto: Gresini Racing
Die Vorstellung des Simoncelli-Designs in Misano
© Gresini Racing

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Marco Simoncelli: Der tragische Tod des 250er-Weltmeisters

Marco Simoncelli wurde in Cattolica, nur wenige Kilometer von der Rennstrecke entfernt, geboren. 2008 wurde er Weltmeister in der 250-ccm-Klasse. 2010 bestritt Simoncelli mit Gresini Racing seine erste MotoGP-Saison. Am 23. Oktober 2011 verunglückte er beim Großen Preis von Malaysia in Sepang tödlich. Marco Simoncelli wurde nur 24 Jahre alt.

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Marco Simoncelli
Marco Simoncelli
Foto: Gold & Goose
Marco Simoncelli
Marco Simoncelli
Foto: Gold & Goose
Marco Simoncelli
Marco Simoncelli
Foto: Gold & Goose
Marco Simoncelli
© Gold & Goose

1997 bestritt Gresini Racing in der 500-ccm-Klasse die erste Saison in der Motorad-Weltmeisterschaft. Der erste Fahrer war Alex Barros – mit einer Honda NSR 500 V belegte der Brasilianer in der Gesamtwertung Platz 9. Bislang konnten in der Motorrad-WM vier Fahrertitel eingefahren werden: Daijiro Kato (250 ccm, 2001), Toni Elias (Moto2, 2010), Jorge Martin (Moto3, 2018) und Matteo Ferrari (MotoE-Weltcup, 2019). Aktuell tritt die italienische Truppe in der MotoGP und Moto2 an.

Zu Ehren von Marco Simoncelli
Zu Ehren von Marco Simoncelli
Foto: Gresini Racing
Zu Ehren von Marco Simoncelli
© Gresini Racing

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