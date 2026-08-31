Berghaupten: Siege für Martin Smolinski im Speedway und auf der Grasbahn

Den Auftakt der Race-Days in Berghaupten machte das Speedwayrennen am Samstag unter Flutlicht. Mit Martin Smolinski, Lukas Fienhage, Steven Goret und Fabian Wachs war ein Quartett sowohl auf der kurzen Speedwaybahn als auch beim Grasbahnrennen am Sonntag am Start. Für Smolinski lief es wie am Schnürchen, denn der Olchinger blieb in beiden Disziplinen ungeschlagen und kassierte beide Siegerpokale.

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Beim Speedwayrennen hatte Smolinski in den ersten drei Durchgängen gewonnen, als er auf den bis dahin ebenfalls ungeschlagenen jungen Ungarn Zoltan Lovas traf. Smolinski setzte sich durch und ging mit Maximum ins Finale, das er vor dem Franzosen Steven Goret und Lovas gewann, was in der Schlussabrechnung den Sieg vor Lovas und Goret bedeutete.

Smolinski dominierte die Konkurrenz

Auch auf Gras fand sich der dreifache Weltmeister Smolinski auf der nach Regenfällen nicht einfachen Bahn bestens zurecht. Bereits nach den Vorläufen hatte er zwei Zähler Vorsprung auf seinen härtesten Konkurrenten Lukas Fienhage, der trotz des dritten Platzes im Endlauf als Zweiter auf dem Podium stand. «Wir sind alle heil geblieben und es gab keine Stürze», bilanzierte Fienhage im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Für die Seitenwagenfahrer war das eine tipptopp Bahn für die EM, aber für uns Solofahrer war die Bahn sehr schwer, weil es schwierig war das Motorrad durch die Kurve zu kriegen, weil es so tief war. Aber letztlich habe ich eine Linie gefunden und dann ging es einigermaßen.»

Ergebnisse Race-Days Berghaupten/D:

Internationales Speedwayrennen: 1. Martin Smolinski (D), 15 Punkte 2. Zoltan Lovas (H), 12 3. Steven Goret (F), 11 4. Lukas Fienhage (D), 5 5. Sebastian Kössler (A), 4 6. Philip Ekfeldt (DK), 4 7. Gregor Zorko (SLO), 3 8. Fabian Wachs (D), 0



B-Lizenz Solo: 1. Louis Tebbe, 11 Punkte 2. Patricia Erhart, 10 3. Lester Matthijsen (NL), 9 4. Jeremias Ramus, 4 5. Niklas Schmidt, 4 6. Marvyn Katt, 2 7. Magnus Czekely, 1 8. Rene Hasenfratz, 0



Internationales Grasbahnrennen: 1. Martin Smolinski (D), 20 Punkte 2. Lukas Fienhage (D), 16 3. Paul Cooper (GB), 11 4. Darryl Ritchings (GB), 10 5. Alfie Bowtell (GB), 10 6. Steven Goret (F), 4 7. Fabian Wachs (D), 3



B-Lizenz Solo: 1. Jeremias Ramus, 20 Punkte 2. Louis Tebbe, 14 3. Magnus Czekely, 14 4. Marvyn Katt, 9 5. Erik Bostin, 8 6. Lester Matthijsen (NL), 7 7. Lenja Tebbe, 2 8. Rene Hasenfratz, 1

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