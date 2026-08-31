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Diogo Moreira (9.): Weshalb er im Duell mit Bastianini das Nachsehen hatte

Honda-Ass Diogo Moreira fuhr am Sonntag in Aragon ein starkes Rennen. Der Zweikampf mit Enea Bastianini (KTM Tech3) machte dem MotoGP-Rookie viel Spaß. Wo er sich noch verbessern muss mit der RC213V.

MotoGP

Diogo Moreira und Enea Bastianini lieferten sich ein enges Duell
Diogo Moreira und Enea Bastianini lieferten sich ein enges Duell
Foto: Gold & Goose
Diogo Moreira und Enea Bastianini lieferten sich ein enges Duell
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

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MotoGP-Rookie Diogo Moreira erlebte im MotorLand Aragon ein solides Wochenende. Im Qualifying stellte er seine RC213V auf Startplatz 10, womit er in den Rennen direkt hinter Teamkollege Johann Zarco startete. Mit Platz 7 im Sprint ging am Samstag für Moreira ein erfolgreicher Arbeitstag zu Ende.

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Im Grand Prix am Sonntag erwischte Moreira einen guten Start. Zu Beginn konnte er Zarco überholen. In der zweiten Runde wurde er dann von Gresini-Ducati-Ass Fermin Aldeguer überholt. Nach den Ausfällen von Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) und Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) war der LCR-Honda-Pilot bereits Achter. Danach fuhr Moreira ein konstantes Rennen, in den letzten Runden bekam er es dann mit KTM-Tech3-Ass Enea Bastianini zu tun. Die beiden lieferten sich bis zum Zielstrich ein enges Duell – mit dem besseren Ende für «La Bestia».

Willkommen zum Rennen in Aragón
Willkommen zum Rennen in Aragón
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Fans
Fans
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
Foto: Gold & Goose
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Fermin Aldeguer, Alex Márquez, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
Start des Rennens
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Moreira und Bastianini
Moreira und Bastianini
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez
Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
Foto: Gold & Goose
Alex Márquez
Alex Márquez
Foto: Gold & Goose
Fabio Di Giannantonio
Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta
Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Brad Binder
Brad Binder
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Fermin Aldeguer
Fermin Aldeguer
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Marc Márquez und Pedro Acosta
Marc Márquez und Pedro Acosta
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Jorge Martin
Jorge Martin
Foto: Gold & Goose
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Marc Márquez gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Pedro Acosta, Marc Márquez, Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Marc Márquez
Sieger Marc Márquez
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Aragón
© Gold & Goose

Im Artikel erwähnt

Diogo Moreira: «Der Kampf mit Enea war schön»

Platz 9 am Sonntag war erneut ein starkes Ergebnis. «Ich habe es sehr genossen», bestätigte der Brasilianer. «Zu Beginn war es schwierig. Wir wussten, dass es nicht einfach wird, Temperatur in den Medium-Reifen zu bekommen. Wir auch immer – wir haben das Rennen gut gemangt. Der Kampf mit Enea zum Schluss war schön. Ich habe nur in der letzten Runde im letzten Sektor einen Fehler gemacht. Aber wir können zufrieden sein, es war ein positives Wochenende für uns.»

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Bastianini meinte nach dem Rennen, dass Moreira stark auf der Bremse sei und dass es schwierig sei, an ihm vorbeizukommen. «Das klingt gut. Das hat auch ein anderer Fahrer zu mir gesagt», schmunzelte der 22-Jährige. «Ich muss aber noch meinen Speed in der Kurvenmitte verbessern. Auf der Bremse bin ich sehr stark. Das gesamte Rennen war ich in jeder Runde dazu in der Lage, sehr hart zu bremsen. Beim Kantengrip müssen wir uns aber noch verbessern. Diesbezüglich konnten wir uns an diesem Wochenende bereits verbessern. Wir werden sehen, wie es in Misano läuft, wo wir ein anderes Layout vorfinden werden.»

In der WM-Tabelle liegt Diogo Moreira nach dem starken Wochenende in Aragon mit 64 Punkten auf Rang 14, womit er derzeit hinter Luca Marini zweitbester Honda-Pilot ist.

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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

23

41:10,969

1:46,736

37

02

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

23

+1,754

1:47,093

26

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

23

+3,629

1:47,002

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

23

+8,687

1:47,323

22

05

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

23

+12,572

1:47,356

16

06

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

Fermin Aldeguer

BK8 Gresini Racing MotoGP

54

23

+17,687

1:47,598

14

07

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

23

+23,136

1:47,844

9

08

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

Enea Bastianini

Red Bull KTM Factory Racing

23

23

+25,741

1:47,734

8

09

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

LCR Honda

11

23

+25,899

1:48,048

10

10

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Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

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