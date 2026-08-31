Diogo Moreira (9.): Weshalb er im Duell mit Bastianini das Nachsehen hatte

MotoGP-Rookie Diogo Moreira erlebte im MotorLand Aragon ein solides Wochenende. Im Qualifying stellte er seine RC213V auf Startplatz 10, womit er in den Rennen direkt hinter Teamkollege Johann Zarco startete. Mit Platz 7 im Sprint ging am Samstag für Moreira ein erfolgreicher Arbeitstag zu Ende.

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Im Grand Prix am Sonntag erwischte Moreira einen guten Start. Zu Beginn konnte er Zarco überholen. In der zweiten Runde wurde er dann von Gresini-Ducati-Ass Fermin Aldeguer überholt. Nach den Ausfällen von Pecco Bagnaia (Ducati Lenovo) und Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia) war der LCR-Honda-Pilot bereits Achter. Danach fuhr Moreira ein konstantes Rennen, in den letzten Runden bekam er es dann mit KTM-Tech3-Ass Enea Bastianini zu tun. Die beiden lieferten sich bis zum Zielstrich ein enges Duell – mit dem besseren Ende für «La Bestia».

Diogo Moreira: «Der Kampf mit Enea war schön»

Platz 9 am Sonntag war erneut ein starkes Ergebnis. «Ich habe es sehr genossen», bestätigte der Brasilianer. «Zu Beginn war es schwierig. Wir wussten, dass es nicht einfach wird, Temperatur in den Medium-Reifen zu bekommen. Wir auch immer – wir haben das Rennen gut gemangt. Der Kampf mit Enea zum Schluss war schön. Ich habe nur in der letzten Runde im letzten Sektor einen Fehler gemacht. Aber wir können zufrieden sein, es war ein positives Wochenende für uns.»

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Bastianini meinte nach dem Rennen, dass Moreira stark auf der Bremse sei und dass es schwierig sei, an ihm vorbeizukommen. «Das klingt gut. Das hat auch ein anderer Fahrer zu mir gesagt», schmunzelte der 22-Jährige. «Ich muss aber noch meinen Speed in der Kurvenmitte verbessern. Auf der Bremse bin ich sehr stark. Das gesamte Rennen war ich in jeder Runde dazu in der Lage, sehr hart zu bremsen. Beim Kantengrip müssen wir uns aber noch verbessern. Diesbezüglich konnten wir uns an diesem Wochenende bereits verbessern. Wir werden sehen, wie es in Misano läuft, wo wir ein anderes Layout vorfinden werden.»

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In der WM-Tabelle liegt Diogo Moreira nach dem starken Wochenende in Aragon mit 64 Punkten auf Rang 14, womit er derzeit hinter Luca Marini zweitbester Honda-Pilot ist.