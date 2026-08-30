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Red Bull Ring Classics 2026: Besucherrekord und F1-Legenden hautnah

Am letzten August-Wochenende fanden insgesamt 20.500 Fans den Weg an den Red Bull Ring, um automobile Raritäten, spannende Zweikämpfe und Motorsport-Ikonen zu erleben.

Formel 1

Red Bull Ring Classics 2026: Volles Programm für die Zuschauer
Red Bull Ring Classics 2026: Volles Programm für die Zuschauer
Foto: Michael Jurtin/Red Bull Ring
Red Bull Ring Classics 2026: Volles Programm für die Zuschauer
© Michael Jurtin/Red Bull Ring

Im Artikel erwähnt

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Beim Red Bull Ring Classics zauberte das letzte Augustwochenende 2026 traumhaftes Spätsommer-Wetter hervor und sorgte für ein Event wie aus dem Bilderbuch. Die vierte Auflage darf sich über einen Besucher-Rekord freuen.

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Insgesamt 20.500 Fans des historischen Motorsports genossen acht Rennserien, legendäre Traumautos aus Hollywood, automobile Prachtexemplare aus aller Welt, Showruns, eine Fahrzeugausstellung und Side Events mit den «Crazy Marshals» oder den «Red Bull Rotorwings».

Beim Pit-Lane-Walk wurde den Fans ein Blick hinter die Kulissen gewährt
Beim Pit-Lane-Walk wurde den Fans ein Blick hinter die Kulissen gewährt
Foto: Michael Jurtin/Red Bull Ring
GP-Legende Arturo Merzario begeisterte die Fans
GP-Legende Arturo Merzario begeisterte die Fans
Foto: Lucas Pripfl/Red Bull Ring
Ein Publikumsmagnet war Dr. Helmut Marko, der fleissig Autogramme verteilte
Ein Publikumsmagnet war Dr. Helmut Marko, der fleissig Autogramme verteilte
Foto: Lucas Pripfl/Red Bull Ring
Auch Mathias Lauda gab sich die Ehre
Auch Mathias Lauda gab sich die Ehre
Foto: Michael Jurtin/Red Bull Ring
Auch auf der Strecke wurde viel geboten – etwa bei der SportsCar Challenge
Auch auf der Strecke wurde viel geboten – etwa bei der SportsCar Challenge
Foto: Michael Jurtin/Red Bull Ring
Beim Pit-Lane-Walk wurde den Fans ein Blick hinter die Kulissen gewährt
© Michael Jurtin/Red Bull Ring

Im Artikel erwähnt

Der vollrestaurierte AVIS Type 3 weckte grosses Interesse bei den Zuschauern. Pilot Robert Krickl legte am Spielberg einen Tourstopp ein und brach am Sonntag weiter Richtung Monaco auf. Das Original dieses erstaunlichen Wagens „made in Austria“ hätte 1926 bei der Rallye Monte-Carlo antreten sollen und bekommt genau 100 Jahre später eine zweite Chance für diese Reise. 

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Nicht zuletzt waren die Legenden Talks und Autogramm-Sessions mit Dr. Helmut Marko, den Ex-Formel-1-Fahrern Arturo Merzario, Karl Wendlinger und Christian Klien und den Racing-Stars Mathias Lauda, Bernd Schneider und Dirk Adorf Publikumsmagneten der Extraklasse. Impressionen vom Wochenende lassen das Red Bull Ring Classics 2026 auf der offiziellen Website des Red Bull Rings Revue passieren.

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