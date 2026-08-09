Bad Hersfeld: Dave Meijerink genügt Platz drei im Finale zum Sieg

Das war ein stimmungsvolles Flutlichtrennen am Samstagabend in der ‚Flemming Dental Arena’ (ehemals ‚vorm Laufholz’) am Bad Hersfelder Johannesberg. Fast 2000 Zuschauer bildeten eine schöne Kulisse für spannende Läufe auf der 500 m langen Bahn. Überschattet wurde der Rennabend des MSC Bad Hersfeld aber von einem schweren Sturz von Imanuel Schramm und Beifahrerin Lene Laise in der Internationalen Gespannklasse.

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Der Niederländer Dave Meijerink lag vor dem Finale der internationalen Solisten mit drei Laufsiegen und 15 Punkten in der Wertung vorne, gefolgt vom Briten Andrew Appleton und Mika Meijer (NL) mit jeweils zwölf Zählern. Chris ‚Bomber’ Harris war mit zwei Siegen ebenfalls maximal unterwegs, musste in seinem dritten Vorlauf jedoch eine Disqualifikation hinnehmen, so dass er mit nur zehn Zählern ins Finale ging.

Den Endlauf konnte Harris nach spannendem Verlauf für sich entscheiden. Podestplatz drei war dann noch ein kleines Trostpflaster für den entgangenen Gesamtsieg. Sein Landsmann Andrew Appleton wurde Zweiter vor Meijerink, dem die drei Punkte zum Gesamtsieg reichten. Meijer folgte auf Platz vier vor Daniel Spiller und dem Briten Max Perry.

Ergebnisse Grasbahnrennen Bad Hersfeld I-Solo:

1. Dave Meijerink (NL), 18 Punkte

2. Andrew Appleton, (GB), 16

3. Chris Harris (GB), 15

4. Mika Meijer (NL), 14

5. Daniel Spiller (D), 10

6. Mickie Simpson (GB), 8

7. Jacob Bukhave (DK), 8

8. William Kruit (NL), 5

9. Max Perry (GB), 5

10. Jens Benneker (D), 3

11. Paul Cooper (GB), 2

12. Fabian Wachs (D), 0

Finale: 1. Harris, 2. Appleton, 3. Meijerink, 4. Meijer, 5. Spiller, 6. Simpson.

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Ergebnisse Grasbahnrennen Bad Hersfeld I-Gespanne:

1. Manuel Meier/Lena Siebert (D), 16

2. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 11

3. Achim Neuendorf/Johannes Schnaitter (D), 10.

4. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 9

5. Oliver Möller/Imani Hazekamp (D/NL), 8

6. Jerome Lespinasse/Lauryna Faget (F), 5

7. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 5

8. Nicole Standke/Alexander Hermann (D), 3

9. Simon Field/Dennis Smit (GB/NL), 2

10. Imanuel Schramm/Lene Laise (D), 0.

Finale: 1. Meier/Siebert, 2. Godden/Smith, 3. Neuendorf/Schnaitter, 2, 4. San Millan/Zapf, 5. Möller/Hazekamp.