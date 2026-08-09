WM-Dritter Jaume Masia (Ducati) als Entwicklungshelfer – in China

Regelmäßige Leser von SPEEDWEEK.com wissen von den Bestrebungen chinesischer Unternehmen (CF Moto, ZX Moto, QJ Motor und Kove), in der seriennahen Weltmeisterschaft Fuß zu fassen und den Motorradsport in China zu fördern. In diese Kerbe schlägt auch das Engagement von HFK Tech. HFK ist spezialisiert auf Navigationssysteme und Dash-Cams für Motorräder, betreibt aber auch ein Rennteam und engagiert sich in der Nachwuchsförderung.

Werbung

Werbung

Letzteres auch mit der Unterstützung von Jaume Masià. Auf Einladung des Rennteams HFK Racing reiste der Spanier bereits Ende Juni für eine Woche ins Reich der Mitte. Es war der erste Trip des Orelac-Ducati-Piloten in das aufstrebende Land. Während seines Aufenthalts absolvierte der aktuelle Dritte der Supersport-WM 2026 Trainingseinheiten mit den jungen Fahrern des Teams und stand ihnen mit Rat und Tat zur Seite – Sightseeing kam aber auch nicht zu kurz.

«Ich bin sehr, sehr glücklich und dankbar für diese Gelegenheit, meinen kleinen Beitrag zu der großartigen Arbeit mit diesen jungen chinesischen Fahrern zu leisten», betonte der Moto3-Weltmeister von 2023. «Es ist ein Privileg, meine Erfahrungen weiterzugeben und die nächste Generation dabei zu unterstützen, sich sowohl auf der Rennstrecke als auch abseits davon weiterzuentwickeln. Vielen Dank, China, für diesen herzlichen Empfang.»

Jaume Masia ist nicht der einzige Top-Pilot, der sich im Ausland engagiert

Es ist nicht ungewöhnlich oder zu kritisieren, wenn Top-Piloten wie Masia als Entwicklungshelfer und zur Förderung des Motorradsports in anderen Ländern reisen. So engagierte sich etwa ein Jorge Navarro in Thailand oder ein Michael van der Mark in Kuwait.

Werbung

Werbung