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McLaren-Teamchef Andrea Stella verrät: «Das ist die wichtigste Erkenntnis»

11 WM-Runden haben die GP-Teams seit dem Saisonstart absolviert, und dabei viel Neues gelernt. McLaren-Teamchef Andrea Stella verrät, was die wichtigste Erkenntnis für ihn und sein Team war.

Vanessa Georgoulas

Von

Formel 1

McLaren-Teamchef Andrea Stella ist stolz auf den Zusammenhalt seines Teams
McLaren-Teamchef Andrea Stella ist stolz auf den Zusammenhalt seines Teams
Foto: Coates / XPB Images
McLaren-Teamchef Andrea Stella ist stolz auf den Zusammenhalt seines Teams
© Coates / XPB Images

Im Artikel erwähnt

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Bereits vor dem Saisonstart war den Formel-1-Verantwortlichen und WM-Teilnehmern klar, dass die Lernkurve in diesem Jahr besonders steil ausfallen wird. Denn da eine der grössten Regeländerungen in der Geschichte der Formel 1 umgesetzt wurde, fingen alle Teams und Fahrer sozusagen bei Null an. Tatsächlich konnten die Teams mit der neuen Fahrzeug- und Motorengeneration, die auf die Strecke kam, viele wichtige Erkenntnisse sammeln.

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Doch was war die wichtigste Lektion? Auf diese Frage findet Andrea Stella im Team-Interview eine klare Antwort. Der McLaren-Teamchef sagt: « Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die wir aus diesen sieben Monaten harter Arbeit gewonnen haben, ist, dass Einheit in Zeiten grosser Schwierigkeiten Stärke bedeutet. Wir haben – in erster Linie uns selbst – bewiesen, wie entscheidend der Zusammenhalt im Team ist, um sich wieder aufzurappeln und den Weg zurück an die Spitze einzuschlagen.»

Hoher Preis für WM-Titelkampf 2025

«Nachdem wir drei Jahre lang stetig Fortschritte verbucht haben, und zwischen 2024 und 2025 drei von vier WM-Titeln feiern durften, war der Start in diese Saison ein echter Neuanfang. Und das nicht nur, weil die wohl bedeutendsten Regeländerungen in der Geschichte dieses Sports realisiert wurden. Sondern vor allem, weil uns bewusst wurde, wie hoch der Preis für die Anstrengungen war, die wir 2025 unternommen hatten, um beide WM-Titel zu sichern», erklärt der Ingenieur.

Im Artikel erwähnt

Stella weiss: «Wir hätten daran zerbrechen können. Wir hätten Ausreden dafür finden können, dass wir die WM nicht so beginnen konnten, wie wir die vorherige beendet hatten, aber das war nicht der Fall.» Und er betont: «Wir haben versucht, die technischen und strategischen Gründe dafür zu verstehen, und haben unsere Anstrengungen darauf konzentriert. Und das macht mich wirklich stolz auf dieses Team.»

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01

Lando Norris

Lando Norris

McLaren Formula 1 Team

Lando Norris

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McLaren Formula 1 Team

1

70

1:39:56,180

1:22,491

25

02

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

Max Verstappen

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

3

70

+15,080

1:23,433

18

03

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

Kimi Antonelli

Kimi Antonelli

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

12

70

+18,728

1:22,415

15

04

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

Charles Leclerc

Charles Leclerc

Scuderia Ferrari HP

16

70

+23,840

1:22,000

12

05

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

So tritt Lewis Hamilton 2025 auf

Lewis Hamilton

Scuderia Ferrari HP

44

70

+24,540

1:22,300

10

06

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

Isack Hadjar

Isack Hadjar

Oracle Red Bull Racing

6

70

+55,488

1:23,218

8

07

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

George Russell

George Russell

Mercedes-AMG Petronas Formula One Team

63

70

+57,503

1:22,589

6

08

Liam Lawson

Liam Lawson

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Liam Lawson

Liam Lawson

Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team

30

69

+1 Runde

1:23,900

4

09

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Nico Hülkenberg

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Nico Hülkenberg

Nico Hülkenberg

Audi Revolut F1 Team

27

69

+1 Runde

1:23,964

2

10

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Arvid Lindblad

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