Supercross-WM Calgary: Cooper Webb (Yamaha) gewinnt Saisonauftakt

Die FIM-Supercross-WM (WSX) steht weiterhin unter keinem guten Stern: Der WM-Auftakt im offenen McMahon Stadium von Calgary musste während des dritten SX1-Finales wegen starker Sturmböen und aufkommenden Regens vorzeitig abgebrochen und konnte nicht neu gestartet werden. Deshalb gab es im dritten Finale keine Punkte und einige SX1-Piloten gingen komplett leer aus.

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Dean Wilson gewann Superpole

Der Brite Dean Wilson (Honda), der eigentlich nur als Ersatzfahrer für Joey Savatgy engagiert worden war, gewann die SX1-Superpole vor den drei Amerikanern Cooper Webb (Yamaha) und Christian Craig (Honda) und Justin Hill (KTM).

Crash von Titelverteidiger Anderson

Titelverteidiger Jason Anderson (Suzuki), der in Calgary nach monatelanger Pause wieder sein erstes Rennen bestritt, stürzte schon im ersten Lauf und beendete den Tag in Kanada mit einem 13-9-Ergebnis nur auf Gesamtrang 12.

Cooper Webb siegt mit 2-1-Ergebnis

Stark-Werksfahrer Vince Friese zog mit seinem E-Bike im ersten Sprint den Holeshot, während sich Cooper Webb erst nach vorne kämpfen musste. Justin Hill (KTM) gewann den ersten Lauf vor Webb und Wilson. Das zweite Sprintrennen wurde von Cooper Webb dominiert. Mit einem 2-1-Ergebnis wurde er Tagessieger vor Wilson (3-3) und Hill, der den zweiten Sprint nur auf Platz 5 beendete.

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SX1 Superpole

Dean Wilson (GB), Honda, 51.617 Cooper Webb (USA), Yamaha, +0.110 Christian Craig (USA), Honda, +0.230 Justin Hill (USA), KTM, +0.541

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Ergebnis SX1 Calgary