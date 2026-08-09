Supercross-WM Calgary: Cooper Webb (Yamaha) gewinnt Saisonauftakt
Cooper Webb (Yamaha) gewann den Auftakt der FIM Supercross-WM (WSX) im kanadischen Calgary vor Dean Wilson (Honda) und Justin Hill (KTM). Das SX1-Finale musste wegen Unwetters abgebrochen werden.
Die FIM-Supercross-WM (WSX) steht weiterhin unter keinem guten Stern: Der WM-Auftakt im offenen McMahon Stadium von Calgary musste während des dritten SX1-Finales wegen starker Sturmböen und aufkommenden Regens vorzeitig abgebrochen und konnte nicht neu gestartet werden. Deshalb gab es im dritten Finale keine Punkte und einige SX1-Piloten gingen komplett leer aus.
Dean Wilson gewann Superpole
Der Brite Dean Wilson (Honda), der eigentlich nur als Ersatzfahrer für Joey Savatgy engagiert worden war, gewann die SX1-Superpole vor den drei Amerikanern Cooper Webb (Yamaha) und Christian Craig (Honda) und Justin Hill (KTM).
Crash von Titelverteidiger Anderson
Titelverteidiger Jason Anderson (Suzuki), der in Calgary nach monatelanger Pause wieder sein erstes Rennen bestritt, stürzte schon im ersten Lauf und beendete den Tag in Kanada mit einem 13-9-Ergebnis nur auf Gesamtrang 12.
Cooper Webb siegt mit 2-1-Ergebnis
Stark-Werksfahrer Vince Friese zog mit seinem E-Bike im ersten Sprint den Holeshot, während sich Cooper Webb erst nach vorne kämpfen musste. Justin Hill (KTM) gewann den ersten Lauf vor Webb und Wilson. Das zweite Sprintrennen wurde von Cooper Webb dominiert. Mit einem 2-1-Ergebnis wurde er Tagessieger vor Wilson (3-3) und Hill, der den zweiten Sprint nur auf Platz 5 beendete.
SX1 Superpole
Dean Wilson (GB), Honda, 51.617
Cooper Webb (USA), Yamaha, +0.110
Christian Craig (USA), Honda, +0.230
Justin Hill (USA), KTM, +0.541
Ergebnis SX1 Calgary
Cooper Webb (USA), Yamaha, 2-1, 19 Punkte
Dean Wilson (GB), Honda, 3-3, 16, (-3)
Justin Hill (USA), KTM, 1-5, 16, (-3)
Vince Friese (USA), Stark, 6-4, 12, (-7)
Mitchell Harrison (USA), Kawasaki, 4-6, 12, (-7)
Jorge Zaragoza (E), Stark, 14-2, 9, (-10)
Jordi Tixier (F), Yamaha, 7-7, 8, (-11)
Christian Craig (USA), Honda, 5-11, 6, (-13)
Greg Aranda (F), KTM, 8-14, 3, (-16)
Colt Nichols (USA), Suzuki, 11-8, 3, (-16)
Austin Politelli (USA), Honda, 9-16, 2, (-17)
Jason Anderson (USA), Suzuki, 13-9, 2, (-17)
Kevin Moranz (USA), KTM, 10-12, 1, (-18)
Maxime Desprey (F), Yamaha, 12-10, 1, (-18)
Luke Clout (AUS), Kawasaki, 15-13, 0, (-19)
Michael Alessi (USA),Honda, 16-15, 0, (-19)
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