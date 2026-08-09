Titelverteidiger Max Anstie (Yamaha) bleibt in Calgary ungeschlagen

Auftakt der SX2-Supercross-WM in Calgary (Kanada): Der deutsche Stark-Varg-Werksfahrer Brian Hsu konnte das Drehmoment und die Vorteile seines Elektrobikes besonders am Start und bei der Superpole nutzen. Während seine Kontrahenten mit Verbrennungsmotoren mit Leistungsnachteilen wegen der Höhenlage von über 1000 Metern haderten, hatte er keinerlei Nachteile wegen der Höhenlage. Hsu konnte das Potenzial seines Elektrobikes voll nutzen, beendete die Superpole auf Platz 4 und gewann danach alle drei Starts. Im ersten Sprintrennen wurde Hsu auf Platz 5 durchgereicht. Im zweiten Sprint erreichte er Platz 3, fiel aber im Finale zurück.

Werbung

Werbung

Max Anstie siegt mit Triple

Mit Siegen in allen drei Rennen sicherte sich der Brite Max Anstie (Yamaha) den Auftaktsieg und zusammen mit seinem Superpole-Sieg in Calgary die Maximalpunktzahl vor Stark-Werksfahrer Michael Hicks (3-2-3) und Cameron McAdoo (Kawasaki, 4-4-2).

Nico Koch auf Platz 12

Der Braunschweiger Nico Koch beendete das Rennen mit einem 14-15-8-Ergebnis auf Gesamtrang 12.

SX2 Superpole:

Max Anstie (GB), Yamaha, 53.416 Devin Simonson (USA), Yamaha, +0.744 Cole Thompson (CAN), Yamaha, +1.312 Brian Hsu (D), Stark, +2.976

Werbung

Werbung

Ergebnis SX2, Calgary:

Max Anstie (GB), Yamaha, 1-1-1, 45 Punkte Michael Hicks (USA), Stark, 3-2-3, 37, (-8) Cameron McAdoo (USA), Kawasaki, 4-4-2, 36, (-9) Kyle Peters (USA), Suzuki, 6-9-5, 23, (-22) Cole Thompson (CAN), Yamaha, 8-12-4, 21, (-24) Brodie Connolly (NZL), Honda, 7-6-9, 21, (-24) Devin Simonson (USA), Yamaha, 2-5-15, 21, (-24) Brian Hsu (D), Stark, 5-3-16, 19, (-26) Luke Fauser (USA), KTM, 13-10-6, 16, (-29) Robert Wageman (USA), Honda, 10-11-7, 15, (-30) Jack Chambers (USA), Kawasaki, 12-7-10, 15, (-30) Nico Koch (D), KTM, 14-15-8, 13, (-32) Ryan Breece (USA), Honda, 11-8-12, 12, (-33) Calvin Fonvieille (F), Yamaha, 15-14-11, 10, (-35) Crockett Myers (USA), Suzuki, 9-16-14, 9, (-36) Henry Miller (USA), Kawasaki, DNF-13-13, 8, (-37)