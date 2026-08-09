Ab 12.15 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Silverstone live zu sehen sind

Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt ( SPEEDWEEK.com berichtete ).

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 11.30 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Sonntag überträgt SRF zwei ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Auch im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

Thema der Woche Das Formel-1-Startfeld 2027: Platzt die Transfer-Bombe erst im Herbst? Sommerzeit, Ferienzeit, Saure-Gurke-Zeit: Dies sind die Wochen, in welchen normalerweise die hanebüchensten Fahrerwechsel diskutiert werden. Die Sensation zur Saison 2027 hin lässt auf sich warten. Weiterlesen TV-Programm Heute Silverstone: Rennen Moto3 MotoGP World Championship 09.08.2026 - 15:15

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 12.10 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens. Ab 0.30 Uhr werden Wiederholungen aller Rennen (Moto2, MotoGP und Moto3) gezeigt. RTS2 zeigt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Grand Prix von Großbritannien 2026 (MESZ):

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Sonntag, 9. August: