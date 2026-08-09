Ab 12.15 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Silverstone live zu sehen sind
Am Sonntag finden auf dem Silverstone Circuit in England die Grands Prix der Klassen Moto2, MotoGP und Moto3 statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.
Neben der
Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf
Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.
In Österreich sorgt
Die
RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 12.10 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens. Ab 0.30 Uhr werden Wiederholungen aller Rennen (Moto2, MotoGP und Moto3) gezeigt. RTS2 zeigt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live.
Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.
Zeitplan für den Grand Prix von Großbritannien 2026 (MESZ):
Sonntag, 9. August:
10.40 – 10.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up
12.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)
14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)
15.30 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)
17.00 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (7 Runden)
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