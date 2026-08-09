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Ab 12.15 Uhr: Wo die Rennen der MotoGP-WM in Silverstone live zu sehen sind

Am Sonntag finden auf dem Silverstone Circuit in England die Grands Prix der Klassen Moto2, MotoGP und Moto3 statt. SPEEDWEEK.com gibt eine Übersicht, wann und wo die Rennen gezeigt werden.

MotoGP

Silverstone: Wo die Rennen aller Klassen live mitverfolgt werden können
Silverstone: Wo die Rennen aller Klassen live mitverfolgt werden können
Foto: Gold & Goose
Silverstone: Wo die Rennen aller Klassen live mitverfolgt werden können
© Gold & Goose

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TV-Programm

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Neben der offiziellen Website motogp.com überträgt auch Sky Sport alle 22 Rennwochenenden der MotoGP-WM mit der Königsklasse, der Moto2 und der Moto3. Beide Angebote sind jedoch kostenpflichtig. Zum Jahreswechsel 2023 auf 2024 hat der österreichische Privatsender ServusTV aus dem Red Bull Media House seinen linearen Sendebetrieb in Deutschland eingestellt, seither gibt es für die MotoGP-Übertragungen eine Zusammenarbeit mit DF1. Ab 2027 werden dann ausgewählte Rennen in Deutschland im Free-TV auf RTL gezeigt (SPEEDWEEK.com berichtete).

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Zwölf ausgewählte Events der Premium-Klasse des Motorrad-Rennsports werden 2026 auf DF1 im linearen TV live und kostenlos übertragen; digital sind diese Rennen bei den Streamingdiensten ServusTV On sowie Red Bull TV zu sehen, die auch auf jedem modernen TV-Gerät geschaut werden können. Von den restlichen Meetings gibt es Zusammenfassungen.

Der Große Preis von Großbritannien in Silverstone an diesem Wochenende gehört nicht zu den Events, die in Deutschland live übertragen werden.

In Österreich sorgt ServusTV gratis über seine linearen und digitalen Kanäle, inkl. Red Bull TV, für die Verbreitung der MotoGP-WM. Am Sonntag überträgt ServusTV ab 11.30 Uhr die Rennen aller Klassen live. Bereits seit Freitag ist ServusTV On auf Sendung.

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Die SRG besitzt die linearen und digitalen Rechte für die Schweiz und überträgt im SRF (deutsch), RTS (französisch) und RSI (italienisch). Am Sonntag überträgt SRF zwei ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live. Auch im Stream und in der SRF-Sport-App wird der Grand Prix der Königsklasse am Sonntag live übertragen.

TV-Programm

RSI überträgt auf LA2 am Sonntag ab 12.10 Uhr die Rennen aller Klassen live. Um 20 Uhr folgt eine Zusammenfassung des MotoGP-Rennens. Ab 0.30 Uhr werden Wiederholungen aller Rennen (Moto2, MotoGP und Moto3) gezeigt. RTS2 zeigt am Sonntag ab 13.50 Uhr das MotoGP-Rennen live.

Durch die Vergabe von Zweitrechten kann eine Übertragung mitunter auch bei nicht aufgelisteten Anbietern erfolgen. Außerdem kann durch die verschiedenen Übertragungs- und Empfangstechniken sowie durch die spezifische Wahl des Providers und dessen Senderzusammensetzung nur individuell herausgefunden werden, ob die MotoGP legal empfangbar ist.

Zeitplan für den Grand Prix von Großbritannien 2026 (MESZ):

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Sonntag, 9. August:

10.40 – 10.50 Uhr (10 min): MotoGP, Warm-up

12.15 Uhr: Moto2-Rennen (17 Runden)

14.00 Uhr: MotoGP-Rennen (20 Runden)

15.30 Uhr: Moto3-Rennen (15 Runden)

17.00 Uhr: Bagger World Cup, Rennen 2 (7 Runden)

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Jorge Martin

Aprilia Racing

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89

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SuperFile Trackhouse MotoGP Team

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Ai Ogura

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Ai Ogura

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04

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

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49

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Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

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72

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Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

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BK8 Gresini Racing MotoGP

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Franco Morbidelli

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

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