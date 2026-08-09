MotoGP-Stars zu Besuch: Jack Miller & Toprak Razgatlioglu im Alpine-F1-Werk

Während der vorgeschriebenen Sommerpause wird es selbst in den geschäftigen Formel-1-Werken vorübergehend ruhiger. Denn die meisten Mitarbeiter müssen den Regeln entsprechend eine 14-tägige Pause einlegen. Die meisten Teams nutzen die Chance, um in ihren Hallen und Gebäuden nachzulegen, so auch das Alpine-Team, das sich am Donnerstag dennoch über Motorensound freuen durfte.

Werbung

Werbung

Denn die MotoGP-Stars des Prima Pramac Yamaha Teams statteten dem Werk in Enstone einen Besuch ab. Jack Miller und Toprak Razgatilouglu nutzten die Chance, anlässlich des Silverstone-Wochenendes der Zweirad-Athleten einen Abstecher zu unternehmen. Sie schauten sich das High Performance Centre, das Kommandozentrum und das Büro von Sonderberater Flavio Briatore an.

Auch ein Besuch im Showroom, in dem die gewonnen Trophäen sowie der R.S.19 von 2019 und das Weltmeister-Auto R25 von 2005 ausgestellt sind, durfte nicht fehlen. Die Beiden gaben auch auf ihren Yamaha R9-Showbikes Gas, womit sie leben in die stille Anlagen brachten. Das Duo bekam Gesellschaft von den beiden Moto2-Piloten von Pramac, Izan Guevera and Alberto Ferrandez, und alle vier durften zusammen mit ihren Ingenieuren und Mechanikern eine Tour durch die Alpine-Hallen geniessen.

MotoGP und Formel 1: Viele Gemeinsamkeiten

«Wir haben die einmalige Gelegenheit genutzt, das Prima Pramac Yamaha MotoGP-Team am Donnerstag in Enstone zu empfangen, da es an diesem Wochenende in Silverstone an den Start geht. Schliesslich weisen die Formel 1 und die MotoGP viele Gemeinsamkeiten auf und haben nun mit Liberty Media denselben Eigentümer – daher ist dies ein grossartiger Moment, um unsere Welten einander näherzubringen», schwärmte Briatore, der den Pramac-Fahrern auch viel Glück wünschte.

Werbung

Werbung

Paolo Campinoti bedankte sich bei Briatore und dem Alpine-Team für die Gastfreundschaft. «Es war für unsere Fahrer, Ingenieure und Mitarbeiter ein Privileg, eine so legendäre Anlage zu besuchen und hautnah die Leidenschaft, die Organisation und die Liebe zum Detail zu erleben, die dieses Team über die Jahre hinweg so erfolgreich gemacht haben. Auch wenn die Formel 1 und die MotoGP unterschiedliche Disziplinen sind, teilen wir das gleiche Engagement für Innovation und Leistung, und es gibt immer etwas Wertvolles, das wir voneinander lernen können», erklärte der Pramac-Boss.