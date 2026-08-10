Mitch Godden/Paul Smith zum fünften Mal in Folge Sieger in Rastede

Die Internationale Seitenwagenklasse auf der 1000 m langen Grasbahn im wunderschönen Rasteder Schlosspark war auch diesmal wieder hart umkämpft. Acht Teams waren am Start, jeweils fünf durften pro Lauf ans Band. Die Bahn war vom Rasteder AC im Vorfeld sehr gut präpariert worden und wurde zwischendurch immer mal wieder sauber in Schuss gebracht. Die Staubentwicklung hielt sich bei hochsommerlichen Temperaturen dadurch sehr in Grenzen. Stürze gab es keine.

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Top-Favoriten waren die vierfachen Gewinner der Vorjahre, Mitch Godden und Beifahrer Paul Smith. Für die beiden Briten ist es eine Herzensangelegenheit auf dieser grandiosen Bahn ihre Runden zu drehen. «Ja, dies ist wirklich meine favorisierte Bahn, ich bin so gerne hier, denn hier stimmt eigentlich alles», strahlte Godden nach dem Finale im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Am Ende war ein einziger Punkt ausschlaggebend für den Sieg der Briten. 14 Punkte hatten sie auf ihrem Konto nach Abschluss des Finales, das war einer mehr, als ihre ärgste Konkurrenz, Markus Brandhofer und Beifahrerin Bridget Meijerink gesammelt hatten (13). Diese beiden Teams schenkten sich in den Vorläufen wahrlich nichts. Erst hatten die Briten die Nase vorne, dann das bayerisch-niederländische Duo. Es ging jeweils Rad an Rad und hin und her. Nervenaufreibend.

Nach insgesamt fünf Durchgängen lagen die beiden konkurrierenden Teams mit elf Zählern gleichauf. Raphael San Millan und Beifahrer Benedikt Zapf hatten dahinter zehn Punkte auf ihrem Konto, die Franzosen Jerome Lespinasse/Lauryna Faget sieben. Sie waren damit ebenfalls für das Finale qualifiziert wie Ole Möller mit seiner niederländischen Beifahrerin Imani Hazekamp (5).

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Knapp am Finale vorbei fuhren Clement Furet/Gilles Couprie mit vier Punkten. Nicht mehr für den Endlauf infrage kamen Nicole Standke und Beifahrer Alex Herrmann, die mit technischen Problemen zu kämpfen hatten. Gleich im ersten Heat hatten der Brite Simon Field und dessen niederländischer Beifahrer Dennis Smit Pech mit einem Ausfall, wonach sie nicht weiter antreten konnten.

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Das Finale war überraschend. Lespinasse/Faget übernahmen die Führung und gaben sie bis ins Ziel nicht mehr ab. Godden/Smith und Brandhofer/Meijerink versuchten alles, aber mehr als Platz 2 und 3 kam dabei nicht heraus. Das aber war entscheidend für die Endplatzierung. Godden/Smit waren Gesamtsieger, Brandhofer/Meijerink Zweite.

Und: Die Franzosen fuhren auf Podestplatz 3, da San Millan/Zapf nur einen Finallaufpunkt ergattern konnten und damit mit Lespinasse/Faget punktgleich waren. Da zählte die bessere Platzierung im Endlauf.

Ergebnisse Grasbahnrennen Rastede I-Gespanne:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 14 Punkte

2. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 13

3. Jerome Lespinasse/Lauryna Faget (F), 11

4. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 11

5. Oliver Möller/Imani Hazekamp (D/NL), 5

6. Clement Furet/Gilles Couprie (F), 4

7. Nicole Standke/Alex Herrmann (D), 1

8. Simon Field/Joe Page (GB), 0

Finale: 1. Lespinasse/Faget, 2. Godden/Smith, 3. Brandhofer/Meijerink, 4. San Millan/Zapf, 5. Möller/Hazekamp.

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Ergebnisse Grasbahnrennen Rastede I-Solo: