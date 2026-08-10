Formel-1-Weltmeister Max Verstappen: «Das ist mein grösster Schatz»

Am 2. Mai 2025 sind Kelly Piquet und Max Verstappen mit der kleinen Lily gesegnet worden, als Schwesterchen für Penelope, die Piquet 2019 zur Welt gebracht hatte (damals war die Tochter von Formel-1-Weltmeister Nelson Piquet mit dem russischen Piloten Daniil Kvyat liiert).

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Max Verstappen spricht nur selten über sein Privatleben, aber bei Formule1.nl hat er eine Ausnahme gemacht. Im niederländischen Magazin sagt der 71-fache GP-Sieger: «Worauf ich am meisten stolz bin? Auf die Kleinen zuhause, das ist das Schönste und das Wichtigste. Unsere Tochter Lily ist mein grösster Schatz. Die Familie geht mir über alles.»

Vor Jahren fuhr Jos Verstappen zu den Rennen und Max blieb zuhause. Heute wiederholt sich das mit Max als Papa und seiner Tochter. Der Red Bull Racing-Pilot sagt: «Als ich vor der Sommerpause zu einem Rennen fuhr, stand die Kleine beim Lift, als ich von zuhause wegging. Das war kein schönes Gefühl, als sich die Lifttür schloss. Sie war erst kurz davor wach geworden, ich hatte sie geweckt und ein wenig geknuddelt, und dann musste ich los.»

«Das sind keine angenehmen Momente. Aber das gehört eben zu meinem Job. Das Gleiche machte ich damals mit meinem Vater Jos mit. Ich habe geheult und das alles, als er jeweils fort musste, und ich weiss noch gut, welche Mühe er sich gegeben hat, mich zu trösten. Das war auch für ihn schwierig.»

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«Aber ich weiss auch: Das ist eine Phase, die geht irgendwann vorbei, und es ist ihr dann nicht mehr so wichtig, ob ich gehe.»

Max reist nach einem Grand Prix in der Regel unverzüglich nach Hause. Wenn er unterwegs ist, «gibt es zum Glück Facetime. Und ich erhalten zwischendurch auch Videos.»