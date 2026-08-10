MotoGP-Ausflug von Ducati-Werkspilot Iker Lecuona: Zwei Stürze, null Punkte

Nachdem Iker Lecuona als Ersatz von Álex Márquez auf dem Balaton Circuit einen tadellosen Job abgeliefert hatte, sprang der Spanier am vergangenen Wochenende beim Silverstone-GP erneut im Gresini-Team ein – dieses Mal übernahm der Aruba.it Ducati-Pilot die Desmosedici von Fermin Aldeguer.

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Lecuona machte auf der britischen Rennstrecke zunächst nahtlos dort weiter, wo er in Ungarn aufgehört hatte, obwohl er zuletzt vor fünf Jahren in Silverstone gewesen war. Über das Q1 qualifizierte sich der 26-Jährige für das Q2 und erhielt viel Applaus für den zehnten Startplatz.

«Es lief besser, als ich erwartet hatte. Wir haben nur ein paar kleine Änderungen an Fermins Motorrad vorgenommen, und ich habe mich sofort wohlgefühlt», sagte Lecuona. «Ich brauchte etwas Zeit, um wieder in den Rhythmus der Strecke zu kommen. Auf einer Strecke wie dieser kann sich ein Fehler in einer Kurve leicht auf die nächsten zwei, drei oder sogar vier Kurven auswirken. Wir hatten ein großartiges Q1, ein ordentliches Q2, und offen gesagt hätten wir um Punkte kämpfen können.»

Nur ‹hätte›, denn Lecuona verließ nach dem Qualifying das Glück. Im Sprintrennen am Samstagnachmittag wurde der aktuelle Gesamtzweite der Superbike-WM 2026 von Franco Morbidelli noch in Runde 1 vom Motorrad geholt.

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«Es war wirklich schade, dass mein Rennen wegen eines anderen Fahrers so früh zu Ende gegangen ist», ärgerte sich der Ducati-Pilot. «Bei der Beschreibung meines Rennens gibt es keine Grauzonen … Zum Glück sind wir beide unverletzt und werden es morgen erneut versuchen. Wir haben gut zusammengearbeitet, und das Ergebnis dieses Sprints tut mir für das Team leid.»

Am Sonntag stürzte Lecuona in Runde 6 erneut – dieses Mal selbst verschuldet. «Es ist wirklich schade, das Wochenende ohne Punkte zu verlassen», bedauerte der Superbike-Sieger von Donington. «Am Samstag lief es, wie es lief, und am Sonntag hatten wir einfach kein Glück. Ich bin bei der Einfahrt in Kurve 13 etwas zu weit nach außen gekommen, und sobald ich auf den unbefestigten Teil der Strecke geriet, verlor ich die Kontrolle über das Vorderrad. Es war ein harmloser Sturz, aber nach einem so positiven Freitag und Samstag ist es dennoch enttäuschend.»