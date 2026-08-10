Jens Holzhauer (Honda) wehrt sich: «Unser Reparaturplan war genehmigt»

«Mir fehlen die Worte», meint HRP-Chef Jens Holzhauer eine gute Woche nach der Oschersleben-Show der Euro Moto. Was war passiert? Im ersten Rennen hatte der Niederländer Twan Smits nach einem Defekt der Pleuelstange an seiner Yamaha eine fette Ölspur gelegt und hinter ihm waren Florian Alt, Markus Reiterberger, Toni Finsterbusch und Kevin Orgis ebenfalls gestürzt. Der Schaden an den Motorrädern war erheblich. Die Mechaniker waren gefragt, um die zum Teil bis auf die Grundmauern zerstörten Motorräder wieder flott zu kriegen.

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In allen Boxen wurde geschraubt, was das Zeug hielt. In der Euro Moto gilt die Ein-Motorrad-Regel und beim Tausch von Rahmen und Motoren muss man sich den entsprechenden Segen der technischen Kommissare einholen. So hat das nach eigener Aussage auch Jens Holzhauer getan. «Unser Motorrad war Schrott», bestätigt er. Vor der Box hatte das Team HRP ein Showbike stehen, welches nun als Ersatzteillager ranmusste. Eingebaut wurde der erste Motor der Saison, der bereits auf dem Sachsenring zum Einsatz gekommen war.

«Ich habe mir den Reparaturplan von den technischen Kommissaren genehmigen lassen», versichert Holzhauer. «Hätten die nicht zugestimmt, wären wir beim zweiten Rennen gar nicht mehr angetreten. Florian war angeschlagen und in Sachen Titel können wir eh nicht mehr viel reissen.» Doch der Kampfgeist siegte im Team HRP. Alles wurde dokumentiert und fotografiert. Kurz vor knapp war man fertig, erhielt laut Holzhauer grünes Licht von der technischen Abnahme und Alt landete hinter Lukas Tulovic und Markus Reiterberger auf Rang 3.

Man hat mich ins offene Messer laufen lassen. Jens Holzhauer

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Im Team GERT56 hatte man nach dem Sturz von Toni Finsterbusch ähnlich viel zu tun. Nach dem Rennen legte das Team allerdings Protest gegen Alt und das Team HRP ein. Nach eigener Aussage nicht, um Alt oder Holzhauer einen reinzuwürgen, sondern um die Genehmigung der Kommissare für den Umbau des Showbikes anzukreiden. Dem Protest wurde stattgegeben, Alt disqualifiziert und die Punkte aberkannt. Holzhauer legt dagegen Berufung ein. Der Fall geht nun zum DMSB-Gericht. «Man hat mich ins offene Messer laufen lassen», erklärt Holzhauer auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com, «von der Genehmigung will man nichts mehr wissen.» Ein offizielles Statement des Euro Moto Promoters steht noch aus.