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Fahrermarkt im Motocross-GP: Spannende Wechsel – Red Bull KTM überrascht

Bevor es in der Motocross-WM in die Schlussphase der Saison 2026 geht, zeichnen sich weitere aufsehenerregende Veränderungen ab. Einer der Protagonisten ist der Deutsche Simon Längenfelder.

Johannes Orasche

Von

Motocross-WM MX2

Simon Längenfelder 2027 in der MXGP?
Simon Längenfelder 2027 in der MXGP?
Foto: acevedo/ktm
Simon Längenfelder 2027 in der MXGP?
© acevedo/ktm

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Die Motocross-WM biegt demnächst auf die Zielgerade ein, am nächsten Wochenende geht es mit dem schwedischen Grand Prix in Uddevalla bereits ins letzte Saisonviertel. Auf dem Fahrermarkt gab es zuletzt aufsehenerregende Bewegungen: Romain Febvre wird ab 2027 bei Ducati neue Speerspitze des MXGP-Projekts mit dem 450er-Bike. Und Calvin Vlaanderen wandert ab zur französischen MXGP-Truppe von Motoblouz Honda – dort gibt es Werks-Support.

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Einer der Gewinner der laufenden Saison ist in der kleineren Grand-Prix-Klasse Maxime Grau: Der 20-jährige Franzose aus dem Team von Maddii Honda ABF Italia soll als Lohn für seine Steigerung ab der Saison 2027 in die MX2-Werksmannschaft der Honda Racing Corporation integriert werden.

Wie berichtet könnte Guillem Farres als Ersatz für Weltmeister Romain Febvre zu Kawasaki ins MXGP-Werksteam wechseln. Der 23-jährige Spanier soll aber unbedingt bei Triumph gehalten werden – die Briten wissen, was sie an ihm haben. Farres ist auf dem Weg zum WM-Titel und hat momentan 47 Punkte Vorsprung auf Verfolger Sacha Coenen. Klar ist: Farres muss 2027 altersbedingt in die MXGP-Kategorie aufsteigen, Triumph arbeitet am Einstieg in die Königsklasse.

Spannend: Der 21-jährige Italiener Valerio Lata, derzeit in seiner zweiten Saison im Team HRC in der MX2-Klasse mit schwankenden Ergebnissen unterwegs, ist auf dem Sprung zu Red Bull KTM: Dort wird der MX2-Platz von Sacha Coenen im Team der Familie De Carli frei.

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Simon Längenfelder (22) hat sich bezüglich seiner Zukunft öffentlich noch nicht festgelegt. Der MX2-Weltmeister aus Regnitzlosau könnte noch ein Jahr in der kleineren Klasse antreten, spielt aber auch mit dem Gedanken, in die MXGP-Truppe von De Carli zu wechseln. Denn dort wird wegen Lucas Coenens bevorstehendem Wechsel in die USA für 2027 ein weiterer Platz frei.

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2

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Sacha Coenen

621

3

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Camden McLellan

608

4

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542

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Janis Reisulis

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Kārlis Alberts Reišulis

416

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