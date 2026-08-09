Rastede: Cleverer Dave Meijerink siegt im Finale - Chris Harris im Pech

Bei besten Wetterbedingungen kamen am Wochenende wieder viele Zuschauer zum Turnierplatz im Schlosspark Rastede, um hoch spannenden Bahnsport zu sehen. Nach der Einleitung des Rennwochenendes am Samstag mit Crossern und EVLS-Läufen waren am Sonntag die Internationale Solo- und Gespannklasse, sowie der Nachwuchs in der B-Lizenzklasse am Start.

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Eines vorweg: Der Angriff auf den Grasbahn- Weltrekord von 2004, als der Engländer Kelvin Tatum die 1000 m lange Grasbahn mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 143,255 km/h für die fliegende Runde schaffte, blieb auch in diesem Jahr erfolglos. Die Rasteder Bahn bleibt mit dieser Marke weiterhin die schnellste der Welt. Andrew Appleton fuhr 141,2319 km/h, Dave Meijerink 139,4808 km/h und Patrick Kruse (DK) 137,2990 km/h

Dave Meijerink siegte am Samstag in Bad Hersfeld und am Sonntag in Rastede

«Das war heute mein Finale», freute sich Dave Meijerink später im Gespräch mit SPEEDWEEK.com über seinen Sieg im alles entscheidenden Endlauf. «Ich habe den Fokus auf den Start gelegt und es hat geklappt. Außenrum zum Sieg, super, nachdem ich auch schon am Samstagabend in Bad Hersfeld gewonnen hatte. Ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung.»

Vorher sah alles danach aus, dass Andrew Appleton, der schon die beiden Jahre zuvor in Rastede gewonnen hatte, jetzt das Tripple voll machen würde. So überlegen und mit großen Vorsprüngen fuhr der Brite in seinen vier Vorläufen jeweils zum Sieg. Das machte die maximalen 24 Punkte auf seinem Konto aus.

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Meijerink hatte bis dahin 20 Punkte gesammelt. Der Däne Kenneth Kruse Hansen war mit 19 Zählern ebenfalls für das Finale qualifiziert, wie der Brite James Shanes mit 18. Den Last-Chance-Heat gewann Chris Harris (GB) vor Stephan Katt und Paul Cooper (GB). Damit stand das 7er-Finale fest.

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So lief das abschließende Finale:

Meijerink startete super, war nach der ersten Kurve auf der prima präparierten Bahn vorne und gab die Führung über die vier Runden nicht mehr ab. Dahinter fightete Kruse Hansen großartig gegen Appleton und wurde Zweiter vor dem Briten. Shanes folgte auf Platz vier vor Katt und Cooper. Harris bekam in der zweiten Runde einen vollen Strahl Dreck aufs Visier, musste das Gas zudrehen und bog anschließend enttäuscht ins Innenfeld ab.

Harris, der zum ersten Mal in Rastede dabei war, hatte schon in seinem dritten Vorlauf Pech mit einer gerissenen Antriebskette gehabt. Das Gleiche war ihm übrigens auch schon am Samstag beim Rennen in Bad Hersfeld passiert. «Das ist frustrierend», so der Brite abschließend.

Ergebnisse Grasbahnrennen Rastede I-Solo:

1. Dave Meijerink (NL), 20 Vorlaufpunkte

2. Kenneth Kruse Hansen (DK), 19

3. Andrew Appleton, (GB), 24

4. James Shanes (GB), 18

5. Stephan Katt (D, 10

6. Paul Cooper (GB), 12

7. Chris Harris (GB), 16

8. Patrick Kruse (DK), 14

9. Glenn Moi (N), 12

10. William Kruit (NL), 10

11. Mark Beishuizen (NL), 7

12. Timo Wachs (D), 4

13. Niek Meijerink (NL), 1

14. Jeffrey Sijbesma (NL, 0

15. Fabian Wachs (D), 0

Last-Chance-Heat: 1. Harris, 2. Katt, 3. Cooper, 4. Kruse, 5. Kruit, 6. Beishuizen, 7. Moi

Finale: 1. Meijerink, 2. Kruse Hansen, 3. Appleton, 4. Shanes, 5. Katt, 6. Cooper, 7. Harris (a)

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Ergebnisse Grasbahnrennen Rastede I-Gespanne:

1. Mitch Godden/Paul Smith (GB), 14 Punkte

2. Markus Brandhofer/Bridget Meijerink (D/NL), 13

3. Jerome Lespinasse/Lauryna Faget (F), 11

4. Raphael San Millan/Benedikt Zapf (D), 11

5. Oliver Möller/Imani Hazekamp (D/NL), 5

6. Clement Furet/Gilles Couprie (F), 4

7. Nicole Standke/Alexander Hermann (D), 1

8. Simon Field/Joe Page (GB), 0

Finale: 1. Lespinasse/Faget, 2. Godden/Smith, 3. Brandhofer/Meijerink, 4. San Millan/Zapf, 5. Möller/Hazekamp.

Ergebnisse Grasbahnrennen Rastede B-Solo: