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WM-Leader Maximo Quiles (Aspar) nach schwerem Crash erfolgreich operiert

Maximo Quiles stürzte im Moto3-Qualifying in Silverstone schwer. Mit gebrochenem Schlüsselbein musste er am Samstag die Heimreise antreten. Nach der Operation blickt er bereits wieder nach vorne.

Moto3

Nach Crash: Maximo Quiles blickt wieder nach vorne
Nach Crash: Maximo Quiles blickt wieder nach vorne
Foto: Maximo Quiles
Nach Crash: Maximo Quiles blickt wieder nach vorne
© Maximo Quiles

Im Artikel erwähnt

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WM-Leader Maximo Quiles musste das Moto3-Rennen in Silverstone auslassen. Bei einem heftigen Sturz im Qualifying am Samstag hatte sich der Aspar-Pilot das rechte Schlüsselbein gebrochen.

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Danach ging es für den Spanier in die Heimat, wo er am Sonntag erfolgreich operiert wurde. «Jetzt heißt es, sich zu erholen und stärker denn je zurückzukommen», postete Quiles kämpferisch auf seinem Instagram-Account. «Vielen Dank an das medizinische Team für die geleistete Arbeit und an euch alle für eure Nachrichten.»

Quiles: 85 Punkte Vorsprung auf Alvaro Carpe

Quiles hat nun gut zweieinhalb Wochen Zeit, um sich zu erholen. Das nächste Event findet vom 28. bis 30. August in Aragon statt. Ob er bei seinem Heimrennen an den Start gehen kann, ist derzeit ungewiss, die Chancen dafür sind allerdings nicht schlecht.

Im Artikel erwähnt

In seiner Abwesenheit gewann Intact-Pilot David Almansa in Silverstone. Alvaro Carpe (KTM Ajo) und Valentin Perrone (KTM Tech3) belegten die Ränge 2 und 3. In der WM-Tabelle hat Maximo Quiles vor den letzten zehn Rennen in der Saison 2026 einen komfortablen Vorsprung von 85 Punkten auf Carpe.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

David Almansa

Liqui Moly Dynavolt Intact GP

22

15

32:45,262

2:10,251

25

02

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

Alvaro Carpe

Red Bull KTM Ajo

83

15

+0,701

2:10,199

20

03

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

Valentin Perrone

Red Bull KTM Tech3

73

15

+0,991

2:10,222

16

04

Adrián Fernández

Leopard Racing

Adrián Fernández

Leopard Racing

31

15

+1,111

2:10,386

13

05

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

Joel Esteban

LEVELUP-MTA

78

15

+3,743

2:10,402

11

06

Joel Kelso

GRYD Racing

Joel Kelso

GRYD Racing

66

15

+11,614

2:10,984

10

07

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

Rico Salmela

Red Bull KTM Tech3

27

15

+11,759

2:10,983

9

08

Eddie O'Shea

GRYD Racing

Eddie O'Shea

GRYD Racing

8

15

+11,818

2:11,038

8

09

Veda Pratama

Honda Team Asia

Veda Pratama

Honda Team Asia

9

15

+12,276

2:10,701

7

10

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

Matteo Bertelle

LEVELUP-MTA

18

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+12,351

2:10,707

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