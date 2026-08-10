WM-Leader Maximo Quiles (Aspar) nach schwerem Crash erfolgreich operiert

WM-Leader Maximo Quiles musste das Moto3-Rennen in Silverstone auslassen. Bei einem heftigen Sturz im Qualifying am Samstag hatte sich der Aspar-Pilot das rechte Schlüsselbein gebrochen.

Werbung

Werbung

Danach ging es für den Spanier in die Heimat, wo er am Sonntag erfolgreich operiert wurde. «Jetzt heißt es, sich zu erholen und stärker denn je zurückzukommen», postete Quiles kämpferisch auf seinem Instagram-Account. «Vielen Dank an das medizinische Team für die geleistete Arbeit und an euch alle für eure Nachrichten.»

Quiles: 85 Punkte Vorsprung auf Alvaro Carpe

Quiles hat nun gut zweieinhalb Wochen Zeit, um sich zu erholen. Das nächste Event findet vom 28. bis 30. August in Aragon statt. Ob er bei seinem Heimrennen an den Start gehen kann, ist derzeit ungewiss, die Chancen dafür sind allerdings nicht schlecht.

In seiner Abwesenheit gewann Intact-Pilot David Almansa in Silverstone. Alvaro Carpe (KTM Ajo) und Valentin Perrone (KTM Tech3) belegten die Ränge 2 und 3. In der WM-Tabelle hat Maximo Quiles vor den letzten zehn Rennen in der Saison 2026 einen komfortablen Vorsprung von 85 Punkten auf Carpe.

Werbung

Werbung