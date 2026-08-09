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Toprak Razgatlioglu (Yamaha): Nur ein Gegner sah nach ihm die Zielflagge

Superbike-Gigant Toprak Razgatlioglu hätte sich für seine erste MotoGP-Saison keine heiklere Aufgabe stellen können. Weshalb er nach seinem Waterloo in England trotzdem Hoffnung hegt.

MotoGP

Ein Sinnbild: Toprak Razgatlioglu fährt mit der Yamaha hinterher
Ein Sinnbild: Toprak Razgatlioglu fährt mit der Yamaha hinterher
Foto: gold & goose
Ein Sinnbild: Toprak Razgatlioglu fährt mit der Yamaha hinterher
© gold & goose

Im Artikel erwähnt

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Bei nicht einem seiner 78 Siege in der Superbike-WM saß Toprak Razgatlioglu auf dem besten Motorrad. Auch nicht, als er mit Yamaha und zweimal BMW Weltmeister wurde. Was seinen Maschinen fehlte, konnte er bis zu einem gewissen Grad mit seinem überbordenden Talent wettmachen.

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Für seine erste Saison in der MotoGP hätte er sich keine schwerere Aufgabe stellen können, als er sie sich mit seiner Unterschrift bei Yamaha aufgehalst hat. Denn mit der M1 ist weiterhin kein Blumentopf zu gewinnen: Ex-Weltmeister Fabio Quartararo verlor im Grand Prix von Großbritannien als Bester aus Yamahas Stammfahrerquartett als 12. fast 27 sec auf Sieger Raul Fernandez aus dem Team Trackhouse Aprilia. Weil der Franzose wegen falschem Reifendruck mehrere Stunden nach dem Rennen eine 20-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekam, war plötzlich Jack Miller 12. und die Nummer 1 der Blauen – 29,4 sec hinter dem Schnellsten. Dessen Pramac-Teamkollege Toprak büßte als 14. sogar über 40 sec ein.

Platzierung besser als die Wirklichkeit

Nur einer sah nach Razgatlioglu die Zielflagge: Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez, der mit Wildcard dabei war. Von den sieben gestürzten Gegnern lag nur der 40-jährige Cal Crutchlow (LCR Honda) hinter Toprak – die Platzierung ist also deutlich besser, als sie es in Wirklichkeit gewesen wäre.

Im Artikel erwähnt

Toprak versucht, sich mental nicht runterziehen zu lassen und greift nach jedem Strohhalm. «Es war besser als am Samstag, aber wir haben viel zu lernen», fasste der 29-Jährige sein Wochenende in Northamptonshire zusammen. «Diese Strecke hat langgezogene Kurven, da muss ich den richtigen Moment erwischen, wenn ich das Motorrad aufrichte. Das fällt mir noch sehr schwer, ich fahre zu sehr wie mit einem Superbike. Auf manchen Strecken geht das, dort bin ich viel besser. Aber ich muss diesen Stil lernen, weil ich auch nächstes Jahr wieder auf dieser Piste fahren werde. Mein Rennen war schlecht – aber ich fokussiere mich auf das, was ich am Wochenende gelernt habe. Das ist wichtig und wird mir für nächstes Jahr helfen, auch wenn dann wieder alles anders sein wird. Mit den Pirelli-Reifen brauche ich dann wahrscheinlich einen Stilmix. Mit dem Gelernten habe ich ein leicht positives Gefühl, mal sehen, ob mir das in Aragon hilft. Das ist für meinen Stil eine weitere schwierige Strecke. Mit dem Superbike sind mir dort ein paar gute Rennen gelungen, mal gucken, wie es mit der MotoGP-Maschine sein wird.»

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Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Start des Rennens
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Start des Rennens
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Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
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Jorge Martin
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Luca Marini
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Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
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Raúl Fernández
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Pecco Bagnaia
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Marco Bezzecchi
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Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Moreira und Quartararo
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Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
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Silverstone-Sieger Raúl Fernández
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
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Martin, Fernández, Bezzecchi
Martin, Fernández, Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Sieger Raúl Fernández
Sieger Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

Toprak: «Es gibt keine schlechten Rennstrecken»

«Es ist besser, wenn ich nicht von schlechteren Strecken rede», betonte Razgatlioglu. «Ich bevorzuge von Strecken zu sprechen, für die es einen anderen Fahrstil braucht. Wenn du einen anderen Stil brauchst, und auch noch andere Reifen hast, dann macht das einen großen Unterschied aus. Wenn ich am Freitag anfange, versuche ich die Strecke zu lernen und mich anzupassen – in Silverstone musste ich jede Kurve lernen. Die anderen Fahrer können sich hingegen sofort Gedanken darüber machen, welche Reifen sie einsetzen werden. Ich muss an sooo vieles denken – das macht es sehr schwierig für mich. Aber sei’s drum, ich sehe die positiven Dinge.»

Der dreifache Champion abschließend: «Mein Ziel ist, dass ich in Aragon mit den anderen Yamaha-Fahrern mithalten kann. Und ich will es dieses Jahr noch in die Top-10 schaffen. Vielleicht kann ich mich stärker verbessern und mir gelingt das sogar mehrfach – das würde mich glücklich machen. Aber leicht wird das nicht. Ich versuche immer mein Bestes, aber es ist sehr schwierig. Ich liebe alle Strecken, für mich gibt es keine schlechten. Aber jeder Fahrer hat Strecken, auf denen er stärker ist. In Portimao war ich mit dem Superbike sehr stark – mal schauen, wo ich mit der MotoGP-Maschine stehe. Ich hoffe, dass mir dort ein spezielles Ergebnis gelingt.»

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Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

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33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

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