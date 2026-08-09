Toprak Razgatlioglu (Yamaha): Nur ein Gegner sah nach ihm die Zielflagge

Bei nicht einem seiner 78 Siege in der Superbike-WM saß Toprak Razgatlioglu auf dem besten Motorrad. Auch nicht, als er mit Yamaha und zweimal BMW Weltmeister wurde. Was seinen Maschinen fehlte, konnte er bis zu einem gewissen Grad mit seinem überbordenden Talent wettmachen.

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Für seine erste Saison in der MotoGP hätte er sich keine schwerere Aufgabe stellen können, als er sie sich mit seiner Unterschrift bei Yamaha aufgehalst hat. Denn mit der M1 ist weiterhin kein Blumentopf zu gewinnen: Ex-Weltmeister Fabio Quartararo verlor im Grand Prix von Großbritannien als Bester aus Yamahas Stammfahrerquartett als 12. fast 27 sec auf Sieger Raul Fernandez aus dem Team Trackhouse Aprilia. Weil der Franzose wegen falschem Reifendruck mehrere Stunden nach dem Rennen eine 20-Sekunden-Strafe aufgebrummt bekam, war plötzlich Jack Miller 12. und die Nummer 1 der Blauen – 29,4 sec hinter dem Schnellsten. Dessen Pramac-Teamkollege Toprak büßte als 14. sogar über 40 sec ein.

Platzierung besser als die Wirklichkeit

Nur einer sah nach Razgatlioglu die Zielflagge: Yamaha-Testfahrer Augusto Fernandez, der mit Wildcard dabei war. Von den sieben gestürzten Gegnern lag nur der 40-jährige Cal Crutchlow (LCR Honda) hinter Toprak – die Platzierung ist also deutlich besser, als sie es in Wirklichkeit gewesen wäre.

Toprak versucht, sich mental nicht runterziehen zu lassen und greift nach jedem Strohhalm. «Es war besser als am Samstag , aber wir haben viel zu lernen», fasste der 29-Jährige sein Wochenende in Northamptonshire zusammen. «Diese Strecke hat langgezogene Kurven, da muss ich den richtigen Moment erwischen, wenn ich das Motorrad aufrichte. Das fällt mir noch sehr schwer, ich fahre zu sehr wie mit einem Superbike. Auf manchen Strecken geht das, dort bin ich viel besser. Aber ich muss diesen Stil lernen, weil ich auch nächstes Jahr wieder auf dieser Piste fahren werde. Mein Rennen war schlecht – aber ich fokussiere mich auf das, was ich am Wochenende gelernt habe. Das ist wichtig und wird mir für nächstes Jahr helfen, auch wenn dann wieder alles anders sein wird. Mit den Pirelli-Reifen brauche ich dann wahrscheinlich einen Stilmix. Mit dem Gelernten habe ich ein leicht positives Gefühl, mal sehen, ob mir das in Aragon hilft. Das ist für meinen Stil eine weitere schwierige Strecke. Mit dem Superbike sind mir dort ein paar gute Rennen gelungen, mal gucken, wie es mit der MotoGP-Maschine sein wird.»

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Toprak: «Es gibt keine schlechten Rennstrecken»

«Es ist besser, wenn ich nicht von schlechteren Strecken rede», betonte Razgatlioglu. «Ich bevorzuge von Strecken zu sprechen, für die es einen anderen Fahrstil braucht. Wenn du einen anderen Stil brauchst, und auch noch andere Reifen hast, dann macht das einen großen Unterschied aus. Wenn ich am Freitag anfange, versuche ich die Strecke zu lernen und mich anzupassen – in Silverstone musste ich jede Kurve lernen. Die anderen Fahrer können sich hingegen sofort Gedanken darüber machen, welche Reifen sie einsetzen werden. Ich muss an sooo vieles denken – das macht es sehr schwierig für mich. Aber sei’s drum, ich sehe die positiven Dinge.»

Der dreifache Champion abschließend: «Mein Ziel ist, dass ich in Aragon mit den anderen Yamaha-Fahrern mithalten kann. Und ich will es dieses Jahr noch in die Top-10 schaffen. Vielleicht kann ich mich stärker verbessern und mir gelingt das sogar mehrfach – das würde mich glücklich machen. Aber leicht wird das nicht. Ich versuche immer mein Bestes, aber es ist sehr schwierig. Ich liebe alle Strecken, für mich gibt es keine schlechten. Aber jeder Fahrer hat Strecken, auf denen er stärker ist. In Portimao war ich mit dem Superbike sehr stark – mal schauen, wo ich mit der MotoGP-Maschine stehe. Ich hoffe, dass mir dort ein spezielles Ergebnis gelingt.»