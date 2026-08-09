Rennen 2, Silverstone: Archie McDonald siegte im Bagger World Cup, Smith 5.

Zum Abschluss des Rennsonntags im Rahmen des Britischen-GP in Silverstone bekamen die Fans noch den zweiten Lauf des Harley-Davidson-Bagger-World-Cups zu sehen, zugleich das achte Rennen der Saison. Die Chancen auf einen britischen Triumph standen gut: Ex-MotoGP-Pilot Bradley Smith, der an diesem Wochenende mit einer Wildcard startete, hatte den ersten Lauf am Samstag gewonnen.

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Die Pole-Position sicherte sich am Samstag noch ein anderer – der junge Australier Archie McDonald vor Oscar Gutierrez und Bradley Smith.

Den Start ins zweite Rennen entschied zunächst Oscar Gutierrez für sich, der an McDonald vorbeizog. Nur wenige Kurven später holte sich der Polesetter die Führung zurück. Granado erwischte ebenfalls einen guten Start und verbesserte sich von Rang fünf auf vier. Andrea Iannone machte von Platz acht aus zwei Positionen gut. Früh beendet war das Rennen für Dimas Ekky Pratama, der seine gewichtige Renn-Harley ins Kiesbett warf.

Nach der ersten Runde überquerten die Bagger-Piloten die Ziellinie in folgender Reihenfolge: McDonald, Gutierrez, Granado, Smith und Torres. Kurz darauf tauschten Smith und Torres die Positionen, auch Granado fand einen Weg an Gutierrez vorbei. Für Vortagessieger Smith ging es hingegen weiter nach hinten, denn auch Iannone zog an ihm vorbei. Am Ende der zweiten Runde fing Jordi Torres einen Sturz ab, brachte damit aber die Verfolger aus dem Rhythmus.

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Zu Beginn der dritten Runde fing Granado einen heftigen Rutscher ab. McDonald nutzte die Gelegenheit und setzte sich um rund eine halbe Sekunde ab. Hinter Granado klaffte bereits eine Lücke von etwa einer Sekunde, die die Verfolger erst wieder schließen mussten. Bradley Smith lieferte sich unterdessen mit Gutierrez einen sehenswerten Zweikampf um Platz fünf.

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Bradley Smith: Nach Sieg im ersten Lauf, Platz 5 für den Engländer Foto: Gold and Goose Bradley Smith: Nach Sieg im ersten Lauf, Platz 5 für den Engländer © Gold and Goose

Der Stand zur Rennhalbzeit: Archie McDonald lag an der Spitze, gefolgt von Eric Granado, der die Lücke wieder schließen konnte. Mit etwas Abstand folgte Jordi Torres auf Rang drei, dahinter reihten sich Andrea Iannone, Bradley Smith und Gutierrez ein.

Granado schloss die Lücke zum Australier mit schnellen Rennrunden und hing ihm in den letzten beiden Umläufen direkt am Hinterrad. In der Verfolgergruppe setzte sich Torres ab und fuhr einem ungefährdeten dritten Platz entgegen, während hinter ihm weitergekämpft wurde. An der Reihenfolge der Top-3 änderte sich jedoch nichts mehr: Granado leistete sich einen Fehler und verlor den direkten Anschluss.

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Archie McDonald holte sich so den zweiten Saisonsieg vor Granado. Jordi Torres komplettierte das Podium, das vollständig in den Händen von Joe Rascal Racing lag. Im Kampf um Platz vier setzte sich Oscar Gutierrez gegen Bradley Smith durch. Die Top-10 komplettierten Andrea Iannone, Maxwel Toth, Jake Lewis, Travis Wyman und Filippo Rovelli.

Mit Blick auf die Gesamtwertung führt Eric Granado den Harley-Davidson Bagger World Cup mit 147 Punkten an. Nur fünf Punkte hinter ihm liegt Archie McDonald. Der einzige Fahrer, der noch Anschluss an die beiden Joe-Rascal-Racing-Piloten hält, ist Oscar Gutierrez von Niti Racing mit 128 Punkten. Das nächste Rennwochenende findet in drei Wochen im MotorLand Aragon statt.