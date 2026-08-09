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Yamaha-Techniker patzten: Fabio Quartararo flog nach Strafe aus den Punkten

Wie schon 2025 endete der Silverstone-Auftritt von Fabio Quartararo mit einer bitteren Enttäuschung. Nach Platz 12 im Ziel wurde die M1 bei der technischen Kontrolle für irregulär befunden. Strafe!

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Fabio Quartararo verließ Silverstone erneut ohne WM-Punkt
Fabio Quartararo verließ Silverstone erneut ohne WM-Punkt
Foto: Gold and Goose
Fabio Quartararo verließ Silverstone erneut ohne WM-Punkt
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Das Yamaha-MotoGP-Werksteam erlebte auf der britischen Insel einen Albtraum-GP: Null Punkte. Nach Zielleinläufen unter ferner Liefen im Sprint ging Alex Rins beim GP-Rennen früh zu Boden. Fabio Quartararo zog tapfer durch und schaffte es immerhin, sich am Heck der VR46-Vorjahres-Ducati von Franky Morbidelli festzuklammern.

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«El Diablo» kreuzte die Linie 26 Sekunden hinter dem Sieger auf Position 12. Immerhin, denn beim letzten Auftritt vor gut einem Jahr war der Franzose in Führung liegend ausgefallen. Die bescheidene Freude über vier Punkte währte nur gut zwei Stunden. Dann meldete die Technik-Kommission der MotoGP eine Strafe für die Yamaha mit der Startnummer 20.

Im Artikel erwähnt

Im offiziellen Statement heißt es: «Nach Beendigung des Rennens wurde das Motorrad zur Überprüfung zur technischen Kontrolle vorgeladen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Bordempfänger nicht korrekt konfiguriert war, um die Reifendruckdaten vom vorderen Reifensensor zu empfangen. Die Sensor-ID war nicht in der Datenbank des Empfängers gespeichert, was dazu führte, dass während des Rennens keine tatsächlichen Daten zum Vorderreifen aufgezeichnet wurden.»

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In Kurzform: Quartararo wurde nicht wie üblich für zu geringen Reifenluftdruck bestraft, sondern für nicht übermittelte Daten zum Luftdruck. Geahndet wurde das Vergehen der Yamaha-Mannschaft rigoros mit einer Zeitstrafe von 16 Sekunden.

Das neu geschriebene Ergebnisformular wies den zukünftigen Honda-Fahrer damit auf Rang 16 und nun hinter Miller, Espargaro, Razgatlioglu und Fernandez aus. Testfahrer Augusto Fernandez staubte den letzten WM-Punkt ab. Fabio Quartararo reiste wie schon im Vorjahr körperlich unversehrt, aber als Opfer der Technik-Abteilung ab. In der WM-Tabelle rangiert der Champion der Saison 2021 auf Rang 14, nur noch einen Punkt vor Honda-Rookie Diogo Moreira.

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Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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