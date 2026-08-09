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KTM-Beißer Pedro Acosta auf Platz 5: Klare Botschaft auch an Marc Marquez

Für Red Bull KTM Factory Racing endete die Reise nach England mit einem beachtlichen MotoGP-Erfolg. Pedro Acosta holte alles aus der RC16, ließ Marc Marquez hinter sich und brachte Platz 5 ins Ziel.

Thomas Kuttruf

Von

MotoGP

Ließ Marc Marquez und Ai Ogura hinter sich: KTM-Ass Pedro Acosta (5.)
Ließ Marc Marquez und Ai Ogura hinter sich: KTM-Ass Pedro Acosta (5.)
Foto: Gold and Goose
Ließ Marc Marquez und Ai Ogura hinter sich: KTM-Ass Pedro Acosta (5.)
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Bereits im Sprint am Samstag hatte Acosta mit Platz 6 nach einem Start von Position 9 für Aufsehen gesorgt. Der Erfolg ging allerdings etwas im Gummi-Dilemma der Konkurrenz unter. Keine 24 Stunden später, nun war das Feld geschlossen mit dem mittleren Michelin-Hinterreifen unterwegs, hatte man in der Box von Acosta die richtigen Schlüsse gezogen.

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Der Spanier klickte ab Runde 1 in den Vorwärts-Modus. Die beiden VR46-Piloten wurden noch vor der ersten Kurve erledigt. 5,9 Kilometer später hatte sich Acosta Alex Marquez und Ai Ogura geholt. Zwar musste der Youngster Alex Marquez wieder vorbeilassen, dafür lief er in Runde 7 auf den zukünftigen Teamkollegen Marc Marquez auf. Der KTM-Pilot hielt sich nicht lange auf, obwohl «MM93» anders als am Tag zuvor nicht komplett einbrach. Er drückte sich entschlossen vorbei und fuhr ein kleines Polster heraus. Den Vorsprung verteidigte er bis zur Linie.

Überhaupt hatte Acosta nach 20 Runden nur gut sechs Sekunden Rückstand auf den souveränen Sieger Raul Fernandez (Trackhouse-Aprilia). Zudem verriet die Rundenzeitentabelle, dass Acosta die nahezu identische Pace wie das Aprilia-Werks-Duo mit Martin und Bezzecchi fuhr – das ebenfalls auf dem Podest landete.

Im Artikel erwähnt

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Acosta grinste nach Runde 12 auf der Insel: «Eine Überraschung, ja – aber ich habe immer gesagt, dass wir nicht so weit weg sind und im Bereich der Top 5 fahren. Dass wir dann heute auch mit Platz 5 abschließen auf einer Piste, die mir eigentlich nicht so liegt, das macht mich happy.»

Annerkennung für die KTM-Mannschaft

Die entschlossene Attacke auf Marc Marquez spielte der 22-Jährige aus Murcia herunter, wieder mit einem Grinsen: «Nein, das war ein ganz normales Überholmanöver.» Positive Worte fand Acosta für seine Mannschaft: «Ich habe vor der Sommerpause sehr offene Worte benutzt – denn wir sind ja nicht weit weg von Platz 3 in der Meisterschaft. Aber wir brauchen zwei Dinge: Zuverlässigkeit – und die Fähigkeit, uns während eines Wochenendes zu steigern.»

Acosta weiter: «Es freut mich sehr, wie konstruktiv KTM darauf reagiert hat. Wir haben hier das Beste aus der Lage gemacht, wir haben uns verbessert und sind ohne Probleme durchgekommen.»

In der WM-Tabelle machte sich das starke England-Wochenende nur wenig bemerkbar. Denn Raul Fernandez, den Acosta verfolgt, patzte zwar im Sprint, dominierte dafür im GP. Als Sechster wuchs der Vorsprung auf Pecco Bagnaia auf 20 Punkte an. Gut tat das Resultat, dass auch von Platz 8 durch Brad Binder aufgewertet wurde, auch KTM in der Herstellerwertung – Platz 3 wurde gefestigt.

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Willkommen zum Rennen in Silverstone
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Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
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Foto: Gold & Goose
Fans
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Raúl Fernández
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Jorge Martin
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Start des Rennens
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Start des Rennens
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Alex Márquez und Pedro Acosta
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Jorge Martin
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Luca Marini
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Marc und Alex Márquez
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Raúl Fernández
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Pecco Bagnaia
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Marco Bezzecchi
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Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
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Moreira und Quartararo
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Raúl Fernández gewinnt das Rennen
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Silverstone-Sieger Raúl Fernández
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Martin, Fernández, Bezzecchi
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Sieger Raúl Fernández
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Pos

Fahrer

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

10

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

Diogo Moreira

Diogo Moreira

LCR Honda

11

20

+25,411

1:59,644

6

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