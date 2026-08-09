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Di Giannantonio räumt ein: Ducati zweite Kraft, nicht erst seit Silverstone

Nach Rang 6 in Silverstone übte VR46-Frontmann Fabio Di Giannantonio deutliche Kritik am Ducati-Paket: Der Rückstand auf Aprilia sei kein Ausreißer, sondern das Muster der gesamten MotoGP-Saison 2026.

Toni Schmidt

Von

MotoGP

VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio kam im GP nicht über Platz 6 hinaus
VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio kam im GP nicht über Platz 6 hinaus
Foto: Gold and Goose
VR46-Pilot Fabio Di Giannantonio kam im GP nicht über Platz 6 hinaus
© Gold and Goose

Im Artikel erwähnt

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Mit Platz 5 im Sprint und Rang 6 im Grand Prix fuhr Fabio Di Giannantonio in Silverstone solide Resultate ein – zufrieden klang der VR46-Ducati-Pilot danach trotzdem nicht. «Ich habe das Maximum von dem gemacht, was ich für möglich hielt», sagte er nach dem Rennen. Seine für das 20-Runden lange Rennen angedachte Taktik ging nur zur Hälfte auf: «Ich habe versucht, den Hinterreifen so weit wie möglich für das Finale zu schonen. Beim Hinterreifen habe ich einen guten Job gemacht, aber dabei habe ich den Vorderreifen überstrapaziert.»

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«Diggia» beklagt: Entweder der Vorder- oder Hinterreifen leidet immer

Der Italiener beschreibt das Reifen-Dilemma, das ihn nach eigener Aussage das ganze Jahr begleitet. «Das passiert seit Saisonbeginn in jedem Rennen. Ich sage seit langem, dass wir unser Paket verbessern müssen. Es ist ein gutes Paket, aber im Moment haben wir eine zu kurze Decke», erklärte der Italiener und löste das Bild auf: «Wenn wir zu stark mit dem Vorderreifen pushen, ist die Front am Ende und unser Rennen vorbei. Damit die Front das tut, was sie tun soll, benutzen wir den Hinterreifen zu stark. Das ist schwierig zu managen.»

Im Artikel erwähnt

Am Sonntag rutschte die Frontpartie nach eigener Zählung zehn- bis zwölfmal, tags zuvor im Sprint war es umgekehrt: «Da war die Front richtig gut, aber ich habe den Hinterreifen komplett zerstört.»

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Aprilia belegte in Silverstone alle drei Podestplätze – kein Ducati-Pilot landete in den Top-3. Das geschah dieses Jahr nicht zum ersten Mal: «Im Moment sind wir nur zweite Kraft. Die Nummer Eins ist Aprilia», offenbarte «Diggia» das neue Kräfteverhältnis in der MotoGP nach Jahren der Ducati-Dominanz. «Wir wussten, dass Aprilia hier stark ist, aber wir haben eine große Lücke gesehen.»

Klare Worte zur neuen Kräfteordnung der MotoGP

Die Konstanz des Rivalen sei nicht zu übersehen: Aprilia arbeite bereits seit rund einem Jahr auf diesem Niveau, und alle vier Fahrer sind inzwischen konstant vorne dabei. «Wir tauchen dazwischen mal auf, aber im Moment sind wir einen Schritt zurück. Das ist die Wahrheit.»

Ob das streckenbedingt sei, wollte er nicht gelten lassen. Zwar seien die Unterschiede zwischen Aprilia und Ducati in Silverstone besonders krass gewesen, doch auf anderen Strecken könnte man wieder auf Augenhöhe mit den Rivalen sein. Als Fazit steht für den VR46-Ducati-Piloten fest, dass Aprilia einen Vorsprung gegenüber Ducati habe.

In der WM-Tabelle bleibt der Italiener als Fünfter mit 199 Punkten die Nummer 2 der Ducati-Fraktion – nur einen Zähler hinter Marc Marquez, dem bestplatzierten Ducati-Piloten. Auf WM-Leader Jorge Martin fehlen dem Römer 41 Punkte. Hinter Di Giannantonio wird die Luft zu Raul Fernandez mit 15 Punkten dünn.

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Willkommen zum Rennen in Silverstone
Willkommen zum Rennen in Silverstone
Foto: Gold & Goose
Marco Bezzecchi
Marco Bezzecchi
Foto: Gold & Goose
Fans
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Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández
Raúl Fernández
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Start des Rennens
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Foto: Gold & Goose
Alex Márquez und Pedro Acosta
Alex Márquez und Pedro Acosta
Foto: Gold & Goose
Jorge Martin
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Foto: Gold & Goose
Luca Marini
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Foto: Gold & Goose
Marc und Alex Márquez
Marc und Alex Márquez
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Raúl Fernández
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Pecco Bagnaia
Pecco Bagnaia
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Marco Bezzecchi
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Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Marc Márquez und Fabio Di Giannantonio
Foto: Gold & Goose
Moreira und Quartararo
Moreira und Quartararo
Foto: Gold & Goose
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Raúl Fernández gewinnt das Rennen
Foto: Gold & Goose
Silverstone-Sieger Raúl Fernández
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Martin, Fernández, Bezzecchi
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Sieger Raúl Fernández
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Foto: Gold & Goose
Willkommen zum Rennen in Silverstone
© Gold & Goose

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Team

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

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01

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

Raúl Fernández

Raúl Fernández

SuperFile Trackhouse MotoGP Team

25

20

39:45,930

1:58,457

25

02

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

Jorge Martin

Jorge Martin

Aprilia Racing

89

20

+2,538

1:58,900

32

03

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

Marco Bezzecchi

Marco Bezzecchi

Aprilia Racing

72

20

+3,393

1:58,880

23

04

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

Alex Márquez

Alex Márquez

BK8 Gresini Racing MotoGP

73

20

+4,702

1:58,652

19

05

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

Pedro Acosta

Pedro Acosta

Red Bull KTM Factory Racing

37

20

+6,256

1:58,940

15

06

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

Fabio Di Giannantonio

Fabio Di Giannantonio

Pertamina Enduro VR46 Racing Team

49

20

+6,382

1:58,690

15

07

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

Marc Márquez

Marc Márquez

Ducati Lenovo Team

93

20

+9,550

1:59,152

10

08

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

Brad Binder

Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

33

20

+22,288

1:59,497

8

09

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

Luca Marini

Luca Marini

Honda HRC Castrol

10

20

+23,845

1:59,591

7

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Diogo Moreira

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