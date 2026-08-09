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Gaildorf: Roan van de Moosdijk (KTM) gewinnt mit Idealpunktzahl

Mit Siegen in allen 3 Wertungsläufen hielt sich der niederländische Tabellenführer Roan van de Moosdijk (KTM Kosak) bei der 5. Etappe in Gaildorf schadlos und gewann vor Tom Koch und Noah Ludwig.

ADAC MX Masters

Das Masters-Podium in Gaildorf
Das Masters-Podium in Gaildorf
Foto: ADAC
Das Masters-Podium in Gaildorf
© ADAC

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5. Etappe der ADAC MX Masters in Gaildorf: Der niederländische Tabellenführer Roan van de Moosdijk (KTM Kosak) hielt sich auch in beiden Wertungsläufen am Sonntag schadlos, gewann beide Rennen und konnte damit seine Tabellenführung deutlich ausbauen. Allerdings musste sich der Niederländer in den Rennen erst nach vorne kämpfen. Der schweizerische Gaststarter Valentin Guillod (Yamaha) ging am Sonntag nicht an den Start.

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Lauf 2: Holeshot Koch, Sieg van de Moosdijk

Sarholz-KTM-Pilot Tom Koch zog den Holeshot zum ersten Sonntagsrennen vor seinem Teamkollegen Noah Ludwig. Van de Moosdijk startete im Bereich der Top 5. Er überholte Noah Ludwig in Runde 3 und ging in Runde 7 an Tom Koch vorbei. Danach kontrollierte er das Rennen von der Spitze. Der Niederländer gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 7,1 Sekunden vor Tom Koch und dem schweizerischen Husqvarna-Pilot Kevin Brumann, der sich nach der Hälfte des Rennens gegen Ludwig durchsetzen konnte. Maximilian Spies kam mit 49 Sekunden Rückstand zur Spitze auf Platz 5 ins Ziel.

Lauf 3: Holeshot Ludwig, Sieg van de Moosdijk

Den Start zum dritten Lauf gewann erneut Noah Ludwig, der bereits am Samstag den Holeshot gezogen hatte. Van de Moosdijk startete erneut im Bereich der Top-4. Er überholte zunächst Jorgen Matthias Talviku (Fantic) und Tom Koch. In Runde 5 überholte er den führenden Noah Ludwig und gewann den dritten Lauf mit einem Vorsprung von 8,2 Sekunden vor Tom Koch. Damit sicherte er sich klar die Tageswertung vor Tom Koch (3-2-2) und Noah Ludwig (2-4-4).

Im Artikel erwähnt

Lage an der Tabellenspitze nach 5 Etappen

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Max Nagl (Triumph) änderte sich die Situation an der Tabellenspitze. Roan van de Moosdijk führt nach 5 von 7 Etappen mit einem Vorsprung von 70 Punkten vor Tom Koch und könnte sich damit schon beim vorletzten Rennen der Saison am 29.-30. August in Vellahn zum Meister krönen, sofern er seinen Vorsprung auf 75 Punkte ausbauen kann. Tom Koch zog seinerseits in der Tabelle an Maximilian Spies vorbei. Spies hatte in Gaildorf mit einem 4-5-8-Ergebnis ein eher durchwachsenes Wochenende. Der Ortrander rangiert jetzt mit 16 Punkten Rückstand zu Tom Koch auf Platz 3. In den nächsten beiden Etappen der Saison 2026 wird es also besonders spannend im Kampf um Platz 3 werden – zwischen Tom Koch und Maximilian Spies. Noah Ludwig verbesserte sich in Gaildorf von Tabellenplatz 7 auf 6.

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Ergebnis ADAC MX Masters, Gaildorf:

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 1-1-1, 75 Punkte

  2. Tom Koch (D), KTM, 3-2-2, 64, (-11)

  3. Noah Ludwig (D), KTM, 2-4-4, 58, (-17)

  4. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5-3-5, 52, (-23)

  5. Maximilian Spies (D), KTM, 4-5-8, 47, (-28)

  6. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 6-0-3, 35, (-40)

  7. Mike Gwerder (CH), KTM, 13-9-6, 35, (-40)

  8. Victor Alonso (E), Ducati, 0-6-7, 29, (-46)

  9. Mark Scheu (D), Suzuki, 12-10-12, 29, (-46)

  10. Paul Haberland (D), Honda, 17-7-11, 28, (-47)

Meisterschaftsstand nach Etappe 5 von 7:

  1. Roan van de Moosdijk (NL), KTM, 338 Punkte

  2. Tom Koch (D), KTM, 268, (-70)

  3. Maximilian Spies (D), KTM, 252, (-86)

  4. Jere Haavisto (FIN), KTM, 215, (-123)

  5. Max Nagl (D), Triumph, 214, (-124)

  6. Noah Ludwig (D), KTM, 203, (-135)

  7. Jörgen-Matthias Talviku (EST), Yamaha, 199, (-139)

  8. Nico Koch (D), KTM, 139, (-199)

  9. Nico Greutmann (CH), Honda, 120, (-218)

  10. Max Thunecke (D), Suzuki, 120, (-218)

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Pos

Fahrer

Fahrer

Start Nr

Runden

Zeit

Bestzeit

Punkte

01

Roan van de Moosdijk

Kosak Racing Team

Roan van de Moosdijk

39

16

30:11,959

1:52,442

25

02

Tom Koch

KTM Sarholz Racing Team

Tom Koch

226

16

+8,220

1:52,824

22

03

Jörgen‐Matthias Talviku

SHR Motorsports by Hartje

Jörgen‐Matthias Talviku

261

16

+19,734

1:52,802

20

04

Noah Ludwig

KTM Sarholz Racing Team

Noah Ludwig

300

16

+31,479

1:53,267

18

05

Kevin Brumann

MX Handel Husqvarna Racing

Kevin Brumann

87

16

+35,978

1:54,056

16

06

Mike Gwerder

HTS Racing Team

Mike Gwerder

696

16

+36,908

1:54,685

15

07

Victor Alonso

S-Tech Racing Products

Victor Alonso

96

16

+49,954

1:55,106

14

08

Maximilian Spies

Becker Racing

Maximilian Spies

7

16

+51,263

1:53,808

13

09

Tomas Kohut

MOTOPROX MRA Racing Team

Tomas Kohut

45

16

+52,990

1:55,227

12

10

Cato Nickel

KMP Honda Racing by DVAG

Cato Nickel

131

16

+55,330

1:55,469

11

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    Bielstein

    Bielsteiner Waldkurs, Deutschland
    04.–05.07.2026
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    Auf der Wacht, Deutschland
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    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
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    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
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  1. Vergangen

    Bielstein

    Bielsteiner Waldkurs, Deutschland
    04.–05.07.2026
    Zum Event
  2. Vergangen

    Gaildorf

    Auf der Wacht, Deutschland
    08.–09.08.2026
    Zum Event

  3. Vellahn

    Motorsport Arena "Vellahner Heide", Deutschland
    29.–30.08.2026
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  4. Furstlich Drehna

    Rund um den Mühlberg, Deutschland
    26.–27.09.2026
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